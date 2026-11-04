MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! Dün akşam (3 Kasım) MasterChef eleme potasına kim gitti, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef eleme adayları 3 Kasım 2026, MasterChef 1. ve 2. eleme adayı, dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığın sahibi belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelen bölümünde haftanın ilk takım dokunulmazlığı oynandı. “MasterChef eleme potasına kim gitti?”, “MasterChef 1. eleme adayı kim oldu?”, “MasterChef 2. eleme adayı kim?”, “Dün akşam MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?”, “Bireysel dokunulmazlığı kim aldı?” soruları bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef'te 3 Kasım eleme adayları kimler oldu, Tolgahan ve Ayşe neden potaya gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar ve haftanın ilk eleme adayları...
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk eleme potası kuruldu. 3 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümde Mavi Takım ile Kırmızı Takım, takım dokunulmazlığını kazanmak için mutfakta karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği patates konseptinde yemekler hazırlayan yarışmacılar 45 dakikalık sürenin ardından değerlendirmeye alındı. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Finalde ise haftanın ilk iki eleme adayı Tolgahan ve Ayşe oldu.
MASTERCHEF 3 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 3 Kasım Salı akşamı oynanan haftanın ilk takım dokunulmazlığını Kırmızı Takım kazandı.
Şefler yarışmacılardan patates konseptinde farklı yemekler hazırlamalarını istedi. Menüde patates salatasından çorbaya, farklı yöresel ve uluslararası tariflere kadar çeşitli tabaklar yer aldı.
45 dakikalık sürenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmesiyle takım dokunulmazlığının sahibi Kırmızı Takım oldu. Böylece Mavi Takım bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden mutfağa girdi.
Bu etapta şefler yarışmacılardan tahin ve pekmez kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirme sonucunda son aşamada Kübra ve Muhammed öne çıktı.
Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan Kübra, haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazandı.
MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, eleme potasına göndereceği yarışmacıyı belirledi.
Kübra'nın kararıyla haftanın 1. eleme adayı Tolgahan oldu.
Böylece Tolgahan, yeni haftada MasterChef eleme potasına giren ilk yarışmacı olarak kayıtlara geçti.
MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk eleme adayının belirlenmesinin ardından Mavi Takım yarışmacıları ikinci aday için oylama yaptı.
Yapılan oylamanın sonucunda en fazla oyu alan Ayşe, haftanın 2. eleme adayı oldu.
Böylece 3 Kasım Salı akşamının sonunda MasterChef'te ilk eleme potası Tolgahan ve Ayşe ile şekillendi.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
3 Kasım bölümünün ardından MasterChef eleme potasında yer alan ilk iki isim şöyle:
1. eleme adayı: Tolgahan
2. eleme adayı: Ayşe
Haftanın ilerleyen bölümlerinde oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarının ardından yeni yarışmacılar da eleme potasına dahil olacak.
MASTERCHEF'TE AYŞE VE ŞADİ ARASINDA NE OLDU?
Eleme oylaması sırasında Ayşe ve Şadi arasında yaşanan gerginlik de gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Şadi'nin Ayşe'ye oy verdiği sırada kullandığı ifadeler ve tavrı tartışmaya neden oldu. İki yarışmacı arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından Mehmet Şef müdahale etti ve Ayşe ile Şadi stüdyodan gönderildi.
MASTERCHEF 3 KASIM'DA NELER OLDU?
3 Kasım 2026 Salı akşamı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık heyecanı yaşandı.
Takım oyununu Kırmızı Takım kazanırken, kaybeden Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığın sahibi Kübra oldu.
Kübra ilk eleme adayı olarak Tolgahan'ı seçti. Takım oylaması sonucunda ise Ayşe ikinci eleme adayı oldu.
Böylece gecenin sonunda Tolgahan ve Ayşe eleme potasına giren ilk iki yarışmacı olarak belirlendi.
MASTERCHEF 3 KASIM MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
MasterChef'te Mavi Takım'da şu yarışmacılar yer aldı:
Armağan, Muhammed, Tolga, Kübra, Şadi, Tolgahan ve Ayşe.
Mavi Takım'ın kaptanlığını Armağan üstlendi.
MASTERCHEF 3 KASIM KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Kırmızı Takım ise Şükran kaptanlığında mücadele etti.
Takımda Şükran, Bahar, Burçin, Nurten, Eyüp Can, Nilay ve Enes yer aldı.