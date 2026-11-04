MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! Dün akşam (3 Kasım) MasterChef eleme potasına kim gitti, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

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3 Kasım bölümünün ardından MasterChef eleme potasında yer alan ilk iki isim şöyle:



1. eleme adayı: Tolgahan

2. eleme adayı: Ayşe



Haftanın ilerleyen bölümlerinde oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarının ardından yeni yarışmacılar da eleme potasına dahil olacak.



MASTERCHEF'TE AYŞE VE ŞADİ ARASINDA NE OLDU?



Eleme oylaması sırasında Ayşe ve Şadi arasında yaşanan gerginlik de gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.



Şadi'nin Ayşe'ye oy verdiği sırada kullandığı ifadeler ve tavrı tartışmaya neden oldu. İki yarışmacı arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından Mehmet Şef müdahale etti ve Ayşe ile Şadi stüdyodan gönderildi.