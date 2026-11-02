1 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef'te bu hafta kim veda etti? MasterChef'te neler yaşandı?
MasterChef Türkiye’de 1 Kasım Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Nurten Tamer Ocak, Enes Vardar, Şükran Boyraz, Hasan Alp Karabacak, Armağan Kırant ve Muhammed Yahya’nın eleme potasında yer aldığı gecede yarışmacılar, MasterChef maceralarına devam edebilmek için şeflerin karşısına çıktı. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye’ye bir isim veda etti. İşte dün gece MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye’de 1 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme potasına giren yarışmacıları, şeflerin karşısında yarışmada kalabilmek için zorlu tabaklar hazırladı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeyle MasterChef’e veda eden isim belli olurken, son ikiye kalan yarışmacılar arasındaki mücadele dikkat çekti.
1 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin 1 Kasım 2026 tarihli bölümünde haftanın elenen yarışmacısı belli oldu. Eleme gecesinin sonunda şeflerin yaptığı değerlendirmede rakiplerinin gerisinde kalan Hasan Alp Karabacak yarışmaya veda etti.Hasan Alp’in elenmesiyle MasterChef Türkiye’de şampiyonluk mücadelesi bir yarışmacı daha eksilerek devam etti.
MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM VEDA ETTİ?
MasterChef’te bu hafta yarışmaya veda eden isim Hasan Alp Karabacak oldu. Zorlu eleme gecesinde Hasan Alp ile Armağan Kırant son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Şeflerin son değerlendirmesinin ardından Hasan Alp’in MasterChef macerası sona erdi.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
1 Kasım MasterChef eleme gecesinde potada şu yarışmacılar yer aldı:
Nurten Tamer Ocak
Enes Vardar
Şükran Boyraz
Hasan Alp Karabacak
Armağan Kırant
Muhammed Yahya
Altı yarışmacı da MasterChef Türkiye’de bir hafta daha kalabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.
MASTERCHEF'TE 1 KASIM'DA NELER YAŞANDI?
Eleme gecesinde yarışmacılar farklı etaplarda şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti. İlk değerlendirmelerin ardından başarılı tabak çıkaran bazı yarışmacılar potadan kurtulurken Nurten, Şükran, Hasan Alp ve Armağan elemenin kritik bölümüne kaldı.
Dört yarışmacı, Somer Şef’in tabağını en başarılı şekilde hazırlayabilmek için tezgâh başına geçti. Yapılan tadımlar ve değerlendirmelerin ardından Armağan ile Hasan Alp son ikiye kaldı. Son kararda yarışmaya veda eden taraf Hasan Alp oldu.
HASAN ALP'TEN DUYGUSAL VEDA
Elenmesinin ardından duygusal anlar yaşayan Hasan Alp gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmanın yoğun atmosferine değinen Hasan Alp, hayatında sakinliği tercih ettiğini ve MasterChef mutfağındaki kaosun kendisini zorladığını söyledi.
Mehmet Şef ise Hasan Alp’e veda ederken onun iyi yetişmiş ve kaliteli bir aşçı olduğunu belirterek yarışmacıya destek verdi.
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
MasterChef Türkiye’de Hasan Alp Karabacak’tan önce yarışmaya veda eden isim Emre Can İrkilmez olmuştu. 1 Kasım elemesinin ardından Hasan Alp de MasterChef Türkiye 2026 sezonuna veda eden yarışmacılar arasına katıldı.
MasterChef 1 Kasım eleme sonucu: Hasan Alp Karabacak elendi.
MasterChef son ikiye kalan isimler: Armağan Kırant ve Hasan Alp Karabacak.
MasterChef eleme adayları: Nurten, Enes, Şükran, Hasan Alp, Armağan ve Muhammed.