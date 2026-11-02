1 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef'te bu hafta kim veda etti? MasterChef'te neler yaşandı?

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Eleme gecesinde yarışmacılar farklı etaplarda şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti. İlk değerlendirmelerin ardından başarılı tabak çıkaran bazı yarışmacılar potadan kurtulurken Nurten, Şükran, Hasan Alp ve Armağan elemenin kritik bölümüne kaldı.



Dört yarışmacı, Somer Şef’in tabağını en başarılı şekilde hazırlayabilmek için tezgâh başına geçti. Yapılan tadımlar ve değerlendirmelerin ardından Armağan ile Hasan Alp son ikiye kaldı. Son kararda yarışmaya veda eden taraf Hasan Alp oldu.