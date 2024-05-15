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Gündem Mart'ta yağmayan kar Mayıs'ta yağdı! Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı! Batı illeri de beyaza büründü
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Mart'ta yağmayan kar Mayıs'ta yağdı! Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı! Batı illeri de beyaza büründü 

Mart'ta yağmayan kar Mayıs'ta yağdı. Herkes havaların ısınmasını beklerken kış adeta geri döndü. Lapa lapa kar ve dolu yağışı görenler gözlerine inanamadı. Mayıs ayında her yer beyaza büründü. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar, dolu ve kuvvetli yağıştan kaynaklanan olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Bir ilde okullar tatil edilirken, vatandaşlar yollarda kaldı. Hava sıcaklıklarının daha da düşeceği açıklandı. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları ve il il hava durumu...

• 15 Mayıs 2024 - 07:23 • Son Güncelleme:
• 15 Mayıs 2024 - 07:23 • Son Güncelleme:
1 Martta yağmayan kar Mayısta yağdı Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Batı illeri de beyaza büründü

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşecek. İller tek tek açıklanarak vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Bazı kentlerde kar ve dolu yağışı etkili olurken Akdeniz'de kuvvetli yağış sele sebep oldu. Bir ilde okullar tatil edildi.

2 BOLUDA KAR VAR

BOLU'DA KAR VAR!

Bolu’da mayıs ayının ortasında yağan karla Köroğlu Dağları beyaza büründü. Mayıs ayında çok nadir kar yağdığını hatırladığını ifade eden 85 yaşındaki Mehmet Dönmez, “Nisan ve mayıs aylarında kar yağdığını hatırlarım. Çok nadir, yağar bu aylarda” dedi. Bolu’da dün yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 köyün yaylası olan Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları’nda etkili olan kısa süreli kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede 5 santimetrelik bir kar kalınlığı oluştu.

3 Martta yağmayan kar Mayısta yağdı Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Batı illeri de beyaza büründü

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ, Mayıs ayının ortasında yağan karla beyaza büründü. Samsun'un önemli turizm yerlerinden biri olan Ladik Akdağ, Mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen Akdağ, görenlerin dikkatini çekti. Mayıs ayında yağan karla yüksek kesimleri beyaza bürünen Akdağ kartpostallık görüntüler oluştururken, ilçe sakinleri ise sürpriz kar yağışının kendilerini şaşırttığını söyledi.

4 MAYISTA KAR SÜRPRİZİ

MAYIS'TA KAR SÜRPRİZİ

Ardahan’da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

5 Martta yağmayan kar Mayısta yağdı Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Batı illeri de beyaza büründü

Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Mayısta kar yağışı etkili oldu. Buna bereket mi diyelim ne diyelim. İnsanın kartopu oynayası geliyor" dedi. Ardahan’da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

6 Martta yağmayan kar Mayısta yağdı Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Batı illeri de beyaza büründü

Türkiye’nin önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde de kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının tepesinde oluşan beyaz örtü, muhteşem görüntülere sahne oldu. Yağan kar nedeniyle yüksek kesimlerde de zirai don etkili oldu. Mayıs ayının ortasında yağan kar nedeniyle Bolulu vatandaşlar, kar yağışının bu ayda nadir olduğunu ifade etti. 85 yıllık yaşamında nadir olarak mayıs ayında kar yağdığını hatırladığını dile getiren Mehmet Dönmez, “85 yaşındayım. Seben ilçesindenim. Kar yağan dağlarda bizim yaylalarımız bulunuyor. Buralarda nisan ve mayıs aylarında kar yağdığını hatırlarım. Çok nadir, yağar bu aylarda. Kar yağmasını ormanlara kötü bir etkisi olmuyor. Kar yağışı sonrası don olmadığı sürece. Don olduğunda çam ağaçlarına bir şey olmaz da meyvelere oluyor. Mesela Seben ilçesinde hiç meyve bırakmadı bu sene olan zirai don. Seben’de meyve diye bir şey kalmadı” dedi. Mayıs ayında kar yağmasının normal olmadığını söyleyen Hakkı Gökdemir, “Normal değil tabii. İlginç kar yağması” diye konuştu.

7 Martta yağmayan kar Mayısta yağdı Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Batı illeri de beyaza büründü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, hayvanlarını meraya çıkaran besicilere zor anlar yaşattı. İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Kışkılı köyünde de mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ziya Gezer isimli vatandaş, Adilcevaz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde mayıs ayında kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Kar yağışı bizi olumsuz yönde etkiledi. Koyunları karın üstünde otlatıyoruz. Saman yok, böyle durumda mağdur oluyoruz. Mayısta değil sanki ocak ayındayız” dedi.

8 MAYISTA LAPA LAPA KAR YAĞDI

MAYIS'TA LAPA LAPA KAR YAĞDI

Ardahan’da yaşanan sağanak ve dolu yağışı sonucunda kent beyaza büründü. Ardahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası kar manzarasını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

9 Martta yağmayan kar Mayısta yağdı Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Batı illeri de beyaza büründü

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.

10 HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri mayıs ayı olmasına rağmen beyaza büründü. Erzurum’un dünyaya ve Türkiye’ye açılan önemli kapılarından birisi olan 3 bin 125 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde kar eksik olmuyor. Birkaç gündür kent merkezinde etkili olan yağışlı hava, Palandöken’de kendini zaman zaman kar yağışı olarak gösteriyor. Dünden bu yana devam eden yoğun yağış, sezonu kapatan Palandöken Kayak Merkezi’nin üst kısımlarını karla kapattı.

11 DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzincan’da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Sivas - Erzincan karayolu Sakaltutan mevkii yağan doluyla birlikte kar gibi beyaz örtüyle kaplandı. Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

12 Martta yağmayan kar Mayısta yağdı Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Batı illeri de beyaza büründü

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu'nda seyreden minibüs, yolda kaldı. İçinde 6 kişi bulunan minibüs, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yoluna devam etti. Kentte dün gece yağan kar, yüksek kesimleri etkiledi. Kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler Grup Köy Yolu'nun belirli bölümleri ulaşıma kapandı. Muş kent merkezine gitmek üzere içindeki 6 kişiyle yola çıkan minibüs, yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp, minibüsün yoluna devam etmesini sağladı. Öte yandan, devam eden yağış sebebiyle Üçevler Grup Köy Yolu tamamen ulaşıma kapandı.

13 Martta yağmayan kar Mayısta yağdı Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Batı illeri de beyaza büründü

Kar, fırtına, dolu yağışı etkili olurken MGM'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

14 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

15 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 21°C Parçalı bulutlu

16 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C Parçalı bulutlu

17 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

18 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusunun gece saatlerinden sonra Bartın ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı bulutlu

19 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

20 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C Parçalı bulutlu

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