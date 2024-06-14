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Gündem Marmaray, metro bayramda ücretsiz mi? İETT Kurban bayramında bedava mı? 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi?
Haberler Gündem Haberleri Marmaray, metro bayramda ücretsiz mi? İETT Kurban bayramında bedava mı? 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi?

Marmaray, metro bayramda ücretsiz mi? İETT Kurban bayramında bedava mı? 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi?

Kurban Bayramı dört gün sürecek ve seyahat edecekler, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, değil mi merak ediyor. Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve binlerce kişi memleketlerine veya yakınlarına ziyaretler yapacak. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

• 14 Haziran 2024 - 08:21 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 08:21 • Son Güncelleme:
1 Marmaray, metro bayramda ücretsiz mi İETT Kurban bayramında bedava mı 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi

Kurban Bayramı günleri 16-17-18-19 Haziran'da toplu taşımadan ücret kesintisi olup olmayacağı gündemde. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek için toplu taşıma araçlarını tercih edecekler. Peki, bayramda ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

2 Marmaray, metro bayramda ücretsiz mi İETT Kurban bayramında bedava mı 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi



BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la ücretsiz seyahat edilebileceği yer aldı. 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

3 Marmaray, metro bayramda ücretsiz mi İETT Kurban bayramında bedava mı 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi

16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak.

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BAYRAMDA İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ gemileri ve İZTAŞIT otobüsleri ile İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak.

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair henüz açıklama gelmedi<.