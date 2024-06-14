Marmaray, metro bayramda ücretsiz mi? İETT Kurban bayramında bedava mı? 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi?





BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



İETT'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la ücretsiz seyahat edilebileceği yer aldı. 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.