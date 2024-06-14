Marmaray, metro bayramda ücretsiz mi? İETT Kurban bayramında bedava mı? 16-17-18-19 Haziran İETT-metro-Marmaray, tramvay, vapur ücretsiz mi?
Kurban Bayramı dört gün sürecek ve seyahat edecekler, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, değil mi merak ediyor. Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve binlerce kişi memleketlerine veya yakınlarına ziyaretler yapacak. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...
• 14 Haziran 2024 - 08:21 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 08:21 • Son Güncelleme: