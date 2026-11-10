Marketten peynir alırken dikkat: Etiketlerde bu ifadeler artık yok!

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ESKİ KAŞAR İFADESİ HER ÜRÜNDE KULLANILAMAYACAK



Yeni düzenlemede kaşar peynirlerinin etiketlerinde kullanılacak “eski” ifadesi için de açık bir süre koşulu bulunuyor.Buna göre bir kaşar peynirinin etiketinde “eski” ifadesinin kullanılabilmesi için ürünün en az 120 gün olgunlaştırılmış olması gerekecek.

Olgunlaştırılarak satışa sunulan peynirlerin etiketlerinde, son tüketim tarihinin yanı sıra üretim tarihi ve olgunlaştırma süresi de belirtilmesi gereken bilgiler arasında yer alıyor.Bu düzenleme sayesinde tüketici, satın aldığı peynirin ne kadar süre olgunlaştırıldığına ilişkin daha açık bilgi görebilecek.



PEYNİRLER 10 DERECENİN ALTINDA MUHAFAZA EDİLECEK



Peynirlerin taşınması, depolanması ve satışa sunulmasına ilişkin sıcaklık koşulları da yeni tebliğde yer aldı.Buna göre tebliğ kapsamındaki teleme ve peynirlerin muhafaza, taşıma ve piyasaya arz süreçlerinde 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda tutulması zorunlu olacak.Düzenleme, peynirlerin üretim tesisinden satış noktasına kadar uygun sıcaklık koşullarında korunmasını öngörüyor.



ÜRETİCİLERE 30 NİSAN 2027'YE KADAR SÜRE



Yeni Peynir Tebliği, 10 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak hâlihazırda faaliyet gösteren gıda işletmelerinin yeni hükümlere uyum sağlaması için geçiş süresi tanındı.Buna göre mevcut işletmeler, 30 Nisan 2027 tarihine kadar üretim ve etiketleme koşullarını yeni tebliğe uygun hâle getirmek zorunda olacak. Bu tarihe kadar söz konusu işletmeler için 2015 tarihli tebliğin hükümleri uygulanmaya devam edecek.

Geçiş süresinin sona ermesinden önce piyasaya sunulan peynirler, belirlenen koşullarla raf ömürleri sonuna kadar satışta kalabilecek. Ancak dilimlenebilir eritme peynirleri için özel bir istisna bulunuyor. Bu ürünlerin yeni tebliğe uygun olmayanları 30 Nisan 2027'den sonra piyasada bulunamayacak.Yeni düzenlemeyle peynirlerin içeriği, üretim yöntemi, ambalajı ve etiket bilgilerinin daha açık kurallara bağlanması amaçlanırken mevcut üreticilerin yeni standartlara geçişi için yaklaşık altı aylık bir süre öngörüldü.