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Mardin Kızıltepe’de nişan töreninde kavga: Sandalyeler havada uçuştu

28.10.2026 - 07:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde nişan töreni sırasında gelin ve damat tarafı arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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1Mardin Kızıltepe’de nişan töreninde kavga: Sandalyeler havada uçuştu

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir davet evinde meydana geldi. Salonda yapılan nişan töreninde, gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

2Mardin Kızıltepe’de nişan töreninde kavga: Sandalyeler havada uçuştu

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 Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları da birbirine sandalye fırlattı. Salonda başlayan kavga, sokakta da devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi

3Mardin Kızıltepe’de nişan töreninde kavga: Sandalyeler havada uçuştu

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. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona ererken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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