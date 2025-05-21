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GündemManisalı çiftçi doğal yöntemle hazırladı! Hasat sonrası yapıyor, verimde rekor artış
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Manisalı çiftçi doğal yöntemle hazırladı! Hasat sonrası yapıyor, verimde rekor artış

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçi Ahmet Ur, uyguladığı doğal yöntemlerle büyük bir başarıya imza attı. Geleneksel tarım ve hayvancılık tekniklerinin yanı sıra doğal ve çevre dostu yöntemlere yönelen Ur, bu sayede verimi rekor seviyede artırdı. Hem sağlıklı üretim hem de sürdürülebilir tarım anlayışıyla hareket eden çiftçi, bölgedeki diğer üreticilere de örnek oluyor. Ahmet Ur’un deneyimi, modern hayvancılıkta doğallığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İHA
• 21 Mayıs 2025 - 14:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 14:39 • Son Güncelleme:
1Manisalı çiftçi doğal yöntemle hazırladı Hasat sonrası yapıyor, verimde rekor artış

Ahmet Ur, 200 dekarlık arazisine arpa, fiğ ve tırtılkale bitkileri ekerek yem üretimi gerçekleştirdi. Hasat edilen ürünler, makinelerle parçalandıktan sonra hazırlanan iki-üç metre derinliğindeki çukurlara yerleştirilip naylonla kaplandı.

2Manisalı çiftçi doğal yöntemle hazırladı Hasat sonrası yapıyor, verimde rekor artış

Üçlü yem karışımı sıkıştırılarak üzeri örtüldü ve yaklaşık bir ay boyunca fermente edilerek hayvanlara verilmeye başlandı.

3Manisalı çiftçi doğal yöntemle hazırladı Hasat sonrası yapıyor, verimde rekor artış

Konuya ilişkin açıklama yapan çiftçi Ahmet Ur, "Slaj yem, halk arasında turşu yem olarak bilinir. Bu yemi özellikle süt veren hayvanlara veriyorum.

4Manisalı çiftçi doğal yöntemle hazırladı Hasat sonrası yapıyor, verimde rekor artış

Sonuç olarak süt veriminde yaklaşık yüzde 30 artış sağlıyorum. Her yıl kendi imkanlarımla bu doğal yemi hazırlayıp hayvanlarıma veriyorum." dedi.