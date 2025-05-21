Manisalı çiftçi doğal yöntemle hazırladı! Hasat sonrası yapıyor, verimde rekor artış
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçi Ahmet Ur, uyguladığı doğal yöntemlerle büyük bir başarıya imza attı. Geleneksel tarım ve hayvancılık tekniklerinin yanı sıra doğal ve çevre dostu yöntemlere yönelen Ur, bu sayede verimi rekor seviyede artırdı. Hem sağlıklı üretim hem de sürdürülebilir tarım anlayışıyla hareket eden çiftçi, bölgedeki diğer üreticilere de örnek oluyor. Ahmet Ur’un deneyimi, modern hayvancılıkta doğallığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 14:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 14:39 • Son Güncelleme: