Manisa'da kazanlar kaynamaya başladı! 3 günlük emeğin ardından sofralara gelecek

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Üretici Himmet Taş, çocukluğundan beri bağcılıkla uğraştığını belirterek, "Eylül ayının sonuna kadar üzümlerimizi kesip getiriyoruz. Çuvallarda ezdiğimiz suyun içine beyaz pekmez toprağı atıyoruz. Tortunun çökmesi ve kaynaması yaklaşık 3 günlük bir süreci kapsıyor. Üzümlerimizde kesinlikle zirai ilaç kullanmıyoruz, tamamen hayvansal gübre ile yetiştiriyoruz; Allah'ın verdiği nasiple bu işi sürdürüyoruz. Hazırladığımız pekmezler siparişe göre Alaşehir'e, Manisa'ya ve İzmir'e gönderiliyor. Kara üzüm pekmezi nezle ve öksürüğe şifadır. Pekmeze tahin katarsanız lezzeti daha da güzel olur" dedi.