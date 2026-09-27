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Manisa'da kazanlar kaynamaya başladı! 3 günlük emeğin ardından sofralara gelecek

27.09.2026 - 10:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İpek KALAY/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)-

Manisa'nın Demirci ilçesinde üzüm hasadının ardından imece usulüyle pekmez üretimi yapılıyor. Üretim, üzümün toplanmasından kaynatılıp şişelenmesine kadar yaklaşık 3 gün sürüyor.

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1Manisa'da kazanlar kaynamaya başladı! 3 günlük emeğin ardından sofralara gelecek

Demirci ilçesi Sevinçler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Himmet Taş (86), eşi, çocukları ve mahalle sakinleriyle birlikte pekmez üretiyor. Üzümler, bağlardan toplandıktan sonra pekmez üretiminin yapıldığı alana getiriliyor. Çuvallara konulan üzümler, mahalle sakinlerinin ortak çalışmasıyla eziliyor. Elde edilen üzüm suyu süzülerek kazanlara alınıyor. Üzerine 'pekmez toprağı' olarak bilinen beyaz toprak eklenen üzüm suyu, tortunun dibe çökmesi için dinlendiriliyor.

2Manisa'da kazanlar kaynamaya başladı! 3 günlük emeğin ardından sofralara gelecek

KAŞIK TESTİYLE KONTROL


Dinlendirilen üzüm suyu yeniden süzüldükten sonra odun ateşinde kaynatılıyor. Kazanlar arasında aktarılarak kıvamı ayarlanan pekmez, kaşık testiyle kontrol ediliyor. Kaynatma işleminin ardından pekmez dinlendirilip şişeleniyor. Zirai ilaç kullanılmadan, hayvansal gübreyle yetiştirilen üzümlerden elde edilen pekmezler, sipariş üzerine Alaşehir, Manisa ve İzmir başta olmak üzere farklı illere gönderiliyor.

3Manisa'da kazanlar kaynamaya başladı! 3 günlük emeğin ardından sofralara gelecek

'3 GÜNLÜK BİR SÜRECİ KAPSIYOR'


Üretici Himmet Taş, çocukluğundan beri bağcılıkla uğraştığını belirterek, "Eylül ayının sonuna kadar üzümlerimizi kesip getiriyoruz. Çuvallarda ezdiğimiz suyun içine beyaz pekmez toprağı atıyoruz. Tortunun çökmesi ve kaynaması yaklaşık 3 günlük bir süreci kapsıyor. Üzümlerimizde kesinlikle zirai ilaç kullanmıyoruz, tamamen hayvansal gübre ile yetiştiriyoruz; Allah'ın verdiği nasiple bu işi sürdürüyoruz. Hazırladığımız pekmezler siparişe göre Alaşehir'e, Manisa'ya ve İzmir'e gönderiliyor. Kara üzüm pekmezi nezle ve öksürüğe şifadır. Pekmeze tahin katarsanız lezzeti daha da güzel olur" dedi.

4Manisa'da kazanlar kaynamaya başladı! 3 günlük emeğin ardından sofralara gelecek

'ÇAYA BİLE PEKMEZ KATARDIK'


Üretici Cemile Taş da aileden kalan bağların bakımını yaptıklarını dile getirip, "Evvelden beri annemden, babamdan kalan bağımız var, bakımını yaparız ve üretimde kesinlikle zirai ilaç kullanmayıp hayvansal gübre tercih ederiz.

5Manisa'da kazanlar kaynamaya başladı! 3 günlük emeğin ardından sofralara gelecek

Eskiden üzümleri eşeklerle, atlarla taşır, ellerimizle sıkarak pekmez yapardık. Şimdi işler biraz daha kolaylaştı. Eski yıllarda evlerde şeker bulunmadığında çaya bile pekmez katardık. Şimdi bu geleneği imece usulüyle yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu

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