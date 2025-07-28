Maliyeti düşük tatil için oraya akın var! Malatya'nın kalbinde cennet yatıyor: Turistler akın ediyor

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Arapgir yalnızca ekonomik ve sosyal açıdan değil, doğal güzellikleriyle de büyülüyor. Murat Nehri Vadisi, Arapgir Kalesi ve Arapgir Evleri gibi noktalar, ilçeyi yalnızca yaşamak değil, ziyaret etmek için de ideal hale getiriyor. Ayrıca Arapgir Şarapçılığı, Tarihsel olarak bağcılık ve şarap üretimiyle tanınır. Günümüzde bu gelenek bazı küçük üreticilerle devam ediyor.