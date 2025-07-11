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Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

11.07.2025 - 17:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Malatya'da Tesla kazası gece saatlerinde meydana geldi. Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde, Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde Ozan Uçar (33) idaresindeki Tesla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde bulunan hemşireler Ozan Uçar ve Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.

1Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

Malatya'da Tesla marka araç ile yapılan kaza, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi.

2Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

3Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı.

4Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile

5Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden 2 sağlık çalışanının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

6Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen cenazelerin, görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

7Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

Uğur Oğraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ın ise Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

8Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.