Malatya'da Tesla kazasında araç ikiye bölündü: İki hemşire can verdi
Kaynak : İHA
Malatya'da Tesla kazası gece saatlerinde meydana geldi. Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde, Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde Ozan Uçar (33) idaresindeki Tesla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde bulunan hemşireler Ozan Uçar ve Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile
Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden 2 sağlık çalışanının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen cenazelerin, görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
Uğur Oğraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ın ise Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.