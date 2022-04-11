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MagazinMahsun Kırmızıgül ile Ece Binay resmen boşandı!
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• 11 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay resmen boşandı!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, avukat eşi Ece Binay’dan Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı. Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi pozlar ortaya çıkmış, boşanmanın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edilmişti.

• 11 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:
1Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay resmen boşandı
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Mahsun Kırmızıgül’ün avukat eşi Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı Boşanma Davası açtı. Çift, duruşma öncesi adliyeye gelerek mahkeme salonuna geçti. Görülen duruşmanın ardından Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı.

2EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK

'EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK'

Kırmızıgül duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Evliliğimiz kurtarmak için elimden gelen yaptım. Ama olmadı” dedi. Mutsuz olduğu gözlenen Kırmızıgül, ihanet iddialarıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak aracıyla adliyeden ayrıldı.

3BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTIM

'BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTIM'

Mahsun Kırmızıgül’ün ardından adliyeden çıkan avukat Ece Binay ise açıklamasında “Boşanma davası açmıştım, sonuçlandı ve boşandık. Çocuğumuzun velayeti bende kaldı” dedi.

4Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay resmen boşandı

Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile ABD’nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Çiftin 2017 yılında Amerika’da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı var.

5Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay resmen boşandı

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