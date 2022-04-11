Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay resmen boşandı!

'EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK'

Kırmızıgül duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Evliliğimiz kurtarmak için elimden gelen yaptım. Ama olmadı” dedi. Mutsuz olduğu gözlenen Kırmızıgül, ihanet iddialarıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak aracıyla adliyeden ayrıldı.