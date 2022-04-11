• 11 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:
Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay resmen boşandı!
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, avukat eşi Ece Binay’dan Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı. Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi pozlar ortaya çıkmış, boşanmanın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edilmişti.
• 11 Nisan 2022 - 15:45 • Son Güncelleme:
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Mahsun Kırmızıgül’ün avukat eşi Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı Boşanma Davası açtı. Çift, duruşma öncesi adliyeye gelerek mahkeme salonuna geçti. Görülen duruşmanın ardından Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı.
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