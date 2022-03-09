• 09 Mart 2022 - 13:36 • Son Güncelleme:
Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi! 'Silikonun patlayacak!'
Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı Mahkum dizisi, seyirciyi tarafından sevildi. Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Köseoğlu'na 'Ayıp denen bir şey kalmamış', 'Silikonların patlayacak' gibi yorumlar yapıldı.
• 09 Mart 2022 - 13:36 • Son Güncelleme:
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Kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Mahkum dizisinde hayat verdiği 'Sasha' karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
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