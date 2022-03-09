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MagazinMahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi! 'Silikonun patlayacak!'
HaberlerMagazin Haberleri Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi! 'Silikonun patlayacak!'
• 09 Mart 2022 - 13:36 • Son Güncelleme:

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi! 'Silikonun patlayacak!'

Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı Mahkum dizisi, seyirciyi tarafından sevildi. Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Köseoğlu'na 'Ayıp denen bir şey kalmamış', 'Silikonların patlayacak' gibi yorumlar yapıldı.

• 09 Mart 2022 - 13:36 • Son Güncelleme:
1Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi Silikonun patlayacak
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Kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Mahkum dizisinde hayat verdiği 'Sasha' karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

2Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi Silikonun patlayacak

Hayal Köseoğlu'nun iddialı paylaşımına ''Allah özenerek yaratmış'', ''Ayıp denen bir şey kalmamış'' ve ''Silikonların patlayacak'' gibi yorumlar yapıldı.

3Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi Silikonun patlayacak

Ünlü oyuncunun bu pozlarına 74 binden fazla beğeni geldi.

4Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi Silikonun patlayacak

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.

5Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi Silikonun patlayacak

Henüz 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle oyunculuğa adım atan Hayal Köseoğlu; Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, Mucize Doktor ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

6Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi Silikonun patlayacak

Hayal Köseoğlu, şimdilerde FOX ekranlarının iddialı dizisi Mahkum'da izleyici karşısına çıkıyor.

7Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi Silikonun patlayacak

Sosyal medyada epey aktif olan Hayal Köseoğlu'nun Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Güzel oyuncu, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

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