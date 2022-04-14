• 14 Nisan 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:
Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun Instagram paylaşımları olay oluyor!
Hayal Köseoğlu, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova'nın başrolünü paylaştığı Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veriyor. Yedinci Koğuştaki Mucize, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var, Özgür Dünya, Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi ve Muzize Doktor gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor. İşte, Mahkum Sasha’sı Hayal Köseoğlu Instagram paylaşımları ve hayatı…
• 14 Nisan 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:
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Hayal Köseoğlu, Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veriyor.
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