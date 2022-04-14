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MagazinMahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun Instagram paylaşımları olay oluyor!
HaberlerMagazin Haberleri Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun Instagram paylaşımları olay oluyor!
• 14 Nisan 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:

Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun Instagram paylaşımları olay oluyor!

Hayal Köseoğlu, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova'nın başrolünü paylaştığı Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veriyor. Yedinci Koğuştaki Mucize, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var, Özgür Dünya, Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi ve Muzize Doktor gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor. İşte, Mahkum Sasha’sı Hayal Köseoğlu Instagram paylaşımları ve hayatı…

• 14 Nisan 2022 - 17:27 • Son Güncelleme:
1Mahkum dizisinin Sashası Hayal Köseoğlunun Instagram paylaşımları olay oluyor
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Hayal Köseoğlu, Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veriyor.

2Mahkum dizisinin Sashası Hayal Köseoğlunun Instagram paylaşımları olay oluyor

Yedinci Koğuştaki Mucize, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var, Özgür Dünya, Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi ve Muzize Doktor gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

3Mahkum dizisinin Sashası Hayal Köseoğlunun Instagram paylaşımları olay oluyor

İşte, Mahkum Sasha’sı Hayal Köseoğlu Instagram paylaşımları ve hayatı…

4MAHKUMUN SASHASI HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR

MAHKUM'UN SASHA'SI HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992'de İstanbul'da doğdu.

5Mahkum dizisinin Sashası Hayal Köseoğlunun Instagram paylaşımları olay oluyor

Ünlü oyuncu, Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

6Mahkum dizisinin Sashası Hayal Köseoğlunun Instagram paylaşımları olay oluyor

Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

7Mahkum dizisinin Sashası Hayal Köseoğlunun Instagram paylaşımları olay oluyor

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol aldı.

8HAYAL KÖSEOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

HAYAL KÖSEOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İstanbullu olan ünlü oyuncu 30 yaşındadır.

9HAYAL KÖSEOĞLU HANGİ DİZİ-FİLMLERDE OYNADI

HAYAL KÖSEOĞLU HANGİ DİZİ-FİLMLERDE OYNADI?

2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)

2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)

10Mahkum dizisinin Sashası Hayal Köseoğlunun Instagram paylaşımları olay oluyor

2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)

2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)

11Mahkum dizisinin Sashası Hayal Köseoğlunun Instagram paylaşımları olay oluyor

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)

1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)

1998 – Ruhsar (TV Dizisi)

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