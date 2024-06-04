Mağdur olduğu davanın hükümlüsü oldu: 3 ay 11 gün hapis cezası yedi
Bursa'da dedesinin cenazesinde babası tarafından bıçaklanan genç, mağdur olarak katılması gereken duruşmalara gitmeyince 3 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olayın mağduruyken sanık durumuna düşüp hapis cezası alan genç adam olaydan sonra adres değişikliği yapıp, annesinin yanına taşındığı için eski adrese gelen tebligatlardan haberdar olmadığını iddia etti.
İHA
• 04 Haziran 2024 - 13:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Haziran 2024 - 13:46 • Son Güncelleme: