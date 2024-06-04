Mağdur olduğu davanın hükümlüsü oldu: 3 ay 11 gün hapis cezası yedi

Tutuklama kararından önce bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. Olay 20 Haziran 2022'de oluyor ve 2 yıl sonra 30 Mayıs 2024'te bana tebligat geliyor. Üçevler'de oturuyordum daha sonrasında annemin yanına taşındım. Annemle birlikte kaymakamlığa giderek adresimi güncelledim ama evimize herhangi bir tebligat gelmedi. İtiraz etme hakkım olmadığı için 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 3 ay 11 gün hapis cezası geldi. Bu dosyadan dolayı askerliğimi yapamıyorum. Askerliğimi yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.