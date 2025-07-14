Mağarada 70 ton altın var! Bir rüya ile başladı, gizli geçidin bulunmasıyla her şey tamamen değişti

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Ancak işler hiç de onun istediği gibi ilerlemedi. Kazı çalışmaları 5 gün sonunda tamamlandı. Büyük bir hüsrana uğrayan altın avcısı, " Bu çalışmalar tamamen parasızlıktan bitti. Kazı yapan ekiple görüştük, oradaki çalışmaların tamamlanması için 80 bin TL civarında bir masraf olacak. Biz de çalışmaları tamamladık. Belki bir gün yeniden başlarız" diyerek hayal kırıklığını anlattı.



KEPÇELER GİTTİ, ALTINLAR KALDI



Yörücek sakini olan Halil Özgül, yaşananları şöyle anlattı:



"Benim çocukluğum, gençliğim buralarda geçti. Biz buralarda yüzdük, balık avladık. Buranın eski halini ben çok iyi biliyorum. Biz burada hiç mağaradır, kapıdır görmedik, işitmedik. Biz görmediğimiz gibi, bizden önce burada yaşayan dedelerimizden de duymadık böyle bir şey. Halim Bey, ben rüyamda gördüm diyor ama rüya ile ne kadar olur bilemiyorum. Kepçeler vardı onlar da gitti. Altınlar kaldı"