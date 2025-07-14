Mağarada 70 ton altın var! Bir rüya ile başladı, gizli geçidin bulunmasıyla her şey tamamen değişti
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Balıkesirli Halim Maviş, gördüğü '40 deve yükü' altın rüyası sonrası suyun altında gizli bir geçit keşfetti. Her şey gizli geçidin keşfedilmesiyle değişti. Hemen yasal izinler için başvurarak, 70 ton; tam '40 deve yükü' altının peşine düştü. İşte altın avcısının servet için yaptıkları....
Emekli işçi Halim Maviş 70 ton altının olduğuna inandığı mağaranın yakınında yer alan Simav çayının altına bir dalış yaparak gizli bir geçit olduğunu fark etti. Bu gizli geçidin ortaya çıkmasıyla gördüğü rüyanın gerçekliğine daha da inan Maviş, kazı yaptırmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Müze Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına izin için başvurdu. Gerekli izinleri aldıktan sonra bölgeye iş makinesi getirterek başlattığı ve dalgıçlardan da destek aldığı kazı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kazının sürdüğü 5 gün boyunca vatandaşlar bir an olsun kazı alanından ayrılmadı. Halim Maviş de nefes almadan altınların çıkarılmasını bekledi.
Ancak işler hiç de onun istediği gibi ilerlemedi. Kazı çalışmaları 5 gün sonunda tamamlandı. Büyük bir hüsrana uğrayan altın avcısı, " Bu çalışmalar tamamen parasızlıktan bitti. Kazı yapan ekiple görüştük, oradaki çalışmaların tamamlanması için 80 bin TL civarında bir masraf olacak. Biz de çalışmaları tamamladık. Belki bir gün yeniden başlarız" diyerek hayal kırıklığını anlattı.
KEPÇELER GİTTİ, ALTINLAR KALDI
Yörücek sakini olan Halil Özgül, yaşananları şöyle anlattı:
"Benim çocukluğum, gençliğim buralarda geçti. Biz buralarda yüzdük, balık avladık. Buranın eski halini ben çok iyi biliyorum. Biz burada hiç mağaradır, kapıdır görmedik, işitmedik. Biz görmediğimiz gibi, bizden önce burada yaşayan dedelerimizden de duymadık böyle bir şey. Halim Bey, ben rüyamda gördüm diyor ama rüya ile ne kadar olur bilemiyorum. Kepçeler vardı onlar da gitti. Altınlar kaldı"
'Belki bir gün yeniden başlarız' diyerek kazı çalışmalarına ve 70 ton altın hayaline veda eden Maviş, kendi sıradan hayatına geri döndü. Ancak 70 ton altın rivayeti dilden dile dolaşmaya devam etti. Bölgeyi ziyaret edenlere ,Yörücek sakinleri '40 deve yükü altın' hikayesini hala anlatmayı sürdürüyor.