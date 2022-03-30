Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, tarih belli oldu, yüzde 40 artış...
Maaşlara zam geliyor. Memur ve emekli hepsini yakından ilgilendiriyor. Detaylar belli oldu. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren gelişme. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubu çalışanını etkiyecek. AK Parti'den toplumun büyük kesimini ilgilendiren açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu maaşlara yeni zam için tarihi duyurdu. Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son günlerde gündemi meşgul eden asgari ücrete ek zam ve EYT'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletin konuştuğu, talep ettiği beklentilerin tamamının masaya yatırılacağını söyleyen Kurtulmuş, "Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz" diye konuştu. Peki asgari ücrete temmuz ayında zam gelecek mi? EYT'de son durum nedir? İşte son dakika haberinin detayları...
Memur, emekli, EYT'li, asgari ücretli milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Son dakika açıklaması geldi. Asgari ücrete zam gelecek mi? 3600 ek göstergede son durum ne? EYT düzenlemesi ne zaman tamamlanacak? Soruları yanıt buldu.
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Memur ve emekli hepsini yakından ilgilendiriyor. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş 3600 ek gösterge ile ilgili kritik bir açıklama yaptı.
3600 ek göstergenin emekli maaşları ve tazminatları doğrudan attıracağını belirten Durmuş, bu konuda çalışma yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teşekkür etti. Ek göstergelerin önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Durmuş şunları söyledi:
TAZMİNATLARDA YÜZDE 40'LIK ARTIŞ
Yıllardır kamu çalışanları bu hakkın verilmesi için mücadele ediyordu. Bugüne ve bizlere nasip oldu. 3600 ek gösterge çıktığında emekli maaşları ve tazminatları doğrudan artacak. Önemli bir kazanım. Emekli maaşlarında yüzde 30luk bir artış, emekli tazminatlarında da yüzde 30-40 bir artış söz konusu olacak.
İnsanlar emekli olduklarında da yaşam standartlarını çalışıyorken ki gibi devam ettirebilecek. Bunun kapsamının geniş olması gerekiyor. Tüm kamu çalışanlarının emekli maaşları ve tazminatlarının kademeli olarak artmasını talep ediyoruz. İnsanların kafasını karıştırmak için bir takım paylaşımlar yapılıyor. Bu noktada kamu çalışanlarımızın resmi açıklamalara itibar etmelerini istiyoruz.
Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti. Yıl ortasını işaret eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.
AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" açıklamasında bulunmuştu.
Konuya ilişkin AK Parti'den geçtiğimiz günlerde bir açıklama daha gelmişti. EYT ve yıpranma konusunda gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söylemişti:
"MİLLETİN BEKLENTİLERİNİ MASAYA YATIRIRIZ"
"Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz.
Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir.
"KONU EPEYDİR BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE"
Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz."Kurtulmuş, "Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz."
Öte yandan 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti'den yapılan açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi.
YENİ TARİHİ AÇIKLADI
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle: “Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte iki toplantı gerçekleştirildi. Bu yasal bir çerçeveye teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sözleşmeli personelin durumu alınacak, EYT’li kardeşlerimizin durumu ele alınacak”
Yılın ikinci yarısında 1 Temmuz’da maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretlilerin durumu da ele alınacak kamuoyu ile paylaşılacak. 3600 ek gösterge ile ilgili kanun düzenlemede ele aldık. Öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık.
Bu yılda 3600 ek gösterge çıkacağını belirtmek isterim. 3600 ek göstergeyi Temmuz’a kadar çıkaracağız” değerlendirmesini yaptı.