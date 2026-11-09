Lösemili çocuklar için saçlarını kazıttılar! Zonguldak’ta anlamlı dayanışma

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Biz zaten bu çocuklarımızı hastanelerde, evlerde gerekli kontrollerini yapıyoruz. Ara sıra kendilerini ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar maddi, manevi onlara yardımcı olmak istiyoruz. Farkındalık olsun istedik. İnsanlar duysunlar, bilsinler. Gerçekten çok zor. Tabii yaşayan bilir bunu. Yaşamayana bunu ne kadar anlatsak da anlamazlar. Çünkü benim mahallemde yine bu hastalıktan ötürü bir çocuğumuz vardı. Vefat etti, kendisini kaybettik. Yine Terakki Mahallesi'nde iki tane daha çocuğumuz var bu hastalıklarla alakalı. Önemli olan onlara yardımcı olmak. Zonguldak Anıtımızı da dün yine turuncu renklerle bezedik. Buradan emeği geçen herkese, biraz önce saydığım herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum."