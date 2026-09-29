Lise öğrencileri başardı: Bolu'da atık yağları sabuna dönüştürdüler

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Çalışmada öğrenciler, atık yağların toplanması, işlenmesi ve yeni bir ürüne dönüştürülmesi aşamalarında aktif görev aldı. Öğrenciler, proje sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken geri dönüşüm, sıfır atık, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında da farkındalık kazandı.