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GündemLise öğrencileri başardı: Bolu'da atık yağları sabuna dönüştürdüler
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Lise öğrencileri başardı: Bolu'da atık yağları sabuna dönüştürdüler

29.09.2026 - 15:01Güncellenme Tarihi:

Bolu'da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileri, gerçekleştirdikleri proje kapsamında kullanılmış bitkisel yağları sabuna dönüştürdü.

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1Lise öğrencileri başardı: Bolu'da atık yağları sabuna dönüştürdüler

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileri, Proje Danışmanı Sibel Çobanoğlu rehberliğinde "Atık Yağlar Geleceğe Değer Katıyor" projesini hayata geçirdi.

2Lise öğrencileri başardı: Bolu'da atık yağları sabuna dönüştürdüler

Proje kapsamında toplanan kullanılmış bitkisel yağlar, okulun Kimya Teknolojisi Alanı laboratuvarında yapılan çalışmalarla sabuna dönüştürüldü.

3Lise öğrencileri başardı: Bolu'da atık yağları sabuna dönüştürdüler

Çalışmada öğrenciler, atık yağların toplanması, işlenmesi ve yeni bir ürüne dönüştürülmesi aşamalarında aktif görev aldı. Öğrenciler, proje sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken geri dönüşüm, sıfır atık, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında da farkındalık kazandı.

4Lise öğrencileri başardı: Bolu'da atık yağları sabuna dönüştürdüler

Proje ile öğrencilerin çevre sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmaları ve sürdürülebilir yaşam anlayışını günlük hayatlarına yansıtmaları hedefleniyor.

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