• 21 Şubat 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
Lerzan Mutlu yine çok cesur! İddialı kostümüyle büyüledi...
Son dönemde sahnede giydiği kostümlerle adından söz ettiren Lerzan Mutlu bu kez Bakü'de sevenleriyle buluştu. Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarından sahnelere dönüş yapan 45 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu cesur sahne kostümleriyle de olay yaratıyor. Mutlu, bu kez Gülşah Saraçoğlu imzalı mavi ve kırmızı renkteki iki farklı elbisesiyle sahneye çıktı.
• 21 Şubat 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
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Sahnede giydiği kostümlerle dikkatleri üzerine çeken Lerzan Mutlu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta sahne almış ve oryantal dansıyla ilgi çekmişti. Lerzan Mutlu şimdi ise Bakü’de sevenleriyle buluştu.
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