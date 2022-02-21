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MagazinLerzan Mutlu yine çok cesur! İddialı kostümüyle büyüledi...
HaberlerMagazin Haberleri Lerzan Mutlu yine çok cesur! İddialı kostümüyle büyüledi...
• 21 Şubat 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:

Lerzan Mutlu yine çok cesur! İddialı kostümüyle büyüledi...

Son dönemde sahnede giydiği kostümlerle adından söz ettiren Lerzan Mutlu bu kez Bakü'de sevenleriyle buluştu. Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarından sahnelere dönüş yapan 45 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu cesur sahne kostümleriyle de olay yaratıyor. Mutlu, bu kez Gülşah Saraçoğlu imzalı mavi ve kırmızı renkteki iki farklı elbisesiyle sahneye çıktı.

• 21 Şubat 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
1Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...
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Sahnede giydiği kostümlerle dikkatleri üzerine çeken Lerzan Mutlu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta sahne almış ve oryantal dansıyla ilgi çekmişti. Lerzan Mutlu şimdi ise Bakü’de sevenleriyle buluştu.

2Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...

Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ekrana gelen ve eğlenceli tarzıyla sempati toplayan Lerzan Mutlu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ta bulunan bir verdiği konserle uzun aradan sonra sahnelere döndüğünü duyurmuştu.

3Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...

Son olarak ‘Gelinim Mutfakta’ isimli yarışmada sunuculuk yapan Lerzan Mutlu, şu sıralar konserden konsere koşuyor.

4Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...

Lerzan Mutlu, önceki akşam Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sevenleriyle buluştu.

5Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerini seslendirdiği şarkılarla eğlendiren Lerzan Mutlu, sahne kıyafetiyle de göz doldurdu.

6Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...

Kırmızı ve mavi sahne kostümü tercih eden Lerzan Mutlu, fiziğiyle göz kamaştırdı. Öte yandan Lerzan Mutlu’nun kıyafeti takipçileri tarafından cesur bulundu.

7Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...

İşte Lerzan Mutlu'nun o paylaşımları...

8Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...

9Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...
10Lerzan Mutlu yine çok cesur İddialı kostümüyle büyüledi...

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