LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 Leonid yıldız kayması Türkiye'den görülecek mi?

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Leonid meteor yağmuru 2026 yılında ne zaman görülecek sorusu, kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündeme geldi. Yılın dikkat çeken astronomik olaylarından biri olan Leonidler, Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların arasından geçmesiyle oluşuyor. Gökyüzünde aniden beliren parlak ışık izleri nedeniyle yıldız kayması olarak adlandırılan bu olay, özellikle karanlık ve açık havalarda çıplak gözle takip edilebiliyor. Kasım ayı boyunca devam eden meteor hareketliliğinin 17-18 Kasım tarihlerinde yoğunlaşması beklenirken Türkiye'deki gökyüzü meraklıları da gözlem için hazırlık yapıyor. Peki, Leonid meteor yağmuru bu gece mi, yarın mı? 2026 Leonid meteor yağmuru hangi gece zirve yapacak? Türkiye saatiyle kaçta başlayacak ve nerelerden görülecek? Saatte kaç yıldız kayması yaşanacak? İşte Leonid meteor yağmuru hakkında bilinmesi gerekenler...