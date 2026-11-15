LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 Leonid yıldız kayması Türkiye'den görülecek mi?
Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kasım ayının en çok merak edilen gökyüzü olaylarından biri olan Leonid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl kasım ayında gerçekleşen ve halk arasında yıldız kayması olarak bilinen doğa olayı, 2026 yılında da gökyüzü tutkunlarına görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Saatte yaklaşık 15 meteorun gözlemlenebileceği Leonid meteor yağmurunun zirve tarihi, Türkiye'den görülüp görülmeyeceği ve en uygun gözlem saatleri araştırılıyor. Peki, Leonid meteor yağmuru 2026 ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? 17-18 Kasım meteor yağmuru saat kaçta? Leonid yıldız kayması İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan izlenebilecek mi? Meteor yağmurunu izlemek için teleskop gerekiyor mu? İşte 2026 Leonid meteor yağmuru tarihi, Türkiye'den izleme saatleri ve gökyüzü olayına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
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Leonid meteor yağmuru 2026 yılında ne zaman görülecek sorusu, kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündeme geldi. Yılın dikkat çeken astronomik olaylarından biri olan Leonidler, Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların arasından geçmesiyle oluşuyor. Gökyüzünde aniden beliren parlak ışık izleri nedeniyle yıldız kayması olarak adlandırılan bu olay, özellikle karanlık ve açık havalarda çıplak gözle takip edilebiliyor. Kasım ayı boyunca devam eden meteor hareketliliğinin 17-18 Kasım tarihlerinde yoğunlaşması beklenirken Türkiye'deki gökyüzü meraklıları da gözlem için hazırlık yapıyor. Peki, Leonid meteor yağmuru bu gece mi, yarın mı? 2026 Leonid meteor yağmuru hangi gece zirve yapacak? Türkiye saatiyle kaçta başlayacak ve nerelerden görülecek? Saatte kaç yıldız kayması yaşanacak? İşte Leonid meteor yağmuru hakkında bilinmesi gerekenler...
LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? 2026 YILDIZ KAYMASI HANGİ GÜN?
Leonid meteor yağmuru, 6-30 Kasım 2026 tarihleri arasında etkili oluyor. Meteor yağmurunun en yoğun gözlemlenebileceği dönem ise 16-18 Kasım tarihleri olarak öne çıkıyor.
Bazı uluslararası astronomi takvimleri 16 Kasım'ı 17 Kasım'a bağlayan geceyi zirve gecesi olarak gösterirken, diğer gözlem rehberlerinde 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan geceye dikkat çekiliyor.
Bu nedenle Leonid meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin özellikle 16, 17 ve 18 Kasım gecelerinde gökyüzünü takip etmeleri öneriliyor.
LEONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 Leonid meteor yağmurunun tahmini en yoğun anlarından biri, 18 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 02.45 civarı olarak hesaplanıyor.
Ancak meteor yağmuru yalnızca belirli bir saatte başlayıp sona ermiyor. Leonidlerin kasım ayı boyunca görülmesi mümkün.
Türkiye'de gözlem yapmak isteyenler için gece yarısından gün doğumuna kadar olan saatler daha uygun kabul ediliyor.
Özellikle 02.00-05.00 saatleri arasında şehir ışıklarından uzak noktalarda meteorları görme ihtimali artabiliyor.
LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Evet, 2026 Leonid meteor yağmuru Türkiye'den görülebilecek.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya ve Türkiye'nin diğer illerinde hava koşullarının uygun olması halinde gökyüzünde meteor geçişleri gözlemlenebilecek.
Meteor yağmurunun görülebilmesi için bulutsuz bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliği önem taşıyor.
Şehir merkezlerinde yoğun yapay aydınlatma nedeniyle daha az meteor fark edilebilirken kırsal bölgelerde gözlem şansı artıyor.
Leonid meteor yağmurunu izlemek için özel bir gözlem cihazına ihtiyaç bulunmuyor.
LEONİD METEOR YAĞMURUNDA SAATTE KAÇ YILDIZ KAYACAK?
Leonid meteor yağmurunun 2026 yılındaki yoğunluğunun, ideal gözlem koşullarında saatte yaklaşık 15 meteor seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Ancak bu sayı, her gözlemcinin bir saatte mutlaka 15 meteor göreceği anlamına gelmiyor.
Gözlemlenebilecek meteor sayısı; hava durumu, Ay ışığı, şehir aydınlatması ve gözlem yapılan bölgenin konumuna göre değişiyor.
Leonidler, yüksek hızlarıyla da dikkat çekiyor. Atmosfere saniyede yaklaşık 70 kilometre hızla giren parçacıklar, gökyüzünde kısa süreli parlak ışık izleri oluşturabiliyor.
LEONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR? TELESKOP GEREKİYOR MU?
Leonid meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbün kullanmak gerekmiyor. Meteorlar çıplak gözle görülebiliyor.
Gözlem yapmak isteyenlerin mümkün olduğunca şehir merkezlerinden uzak, karanlık ve açık alanları tercih etmesi öneriliyor.
Gökyüzüne bakmadan önce gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika beklemek, sönük meteorların fark edilmesini kolaylaştırabiliyor.
Meteorlar gökyüzünün farklı bölgelerinde ortaya çıkabildiği için yalnızca tek bir noktaya odaklanmak yerine geniş bir alanı izlemek daha avantajlı olabiliyor.
LEONİD METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Leonid meteor yağmuru, Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın uzayda bıraktığı toz ve küçük parçacıkların arasından geçmesi sonucunda meydana geliyor.
Dünya atmosferine yüksek hızla giren bu parçacıklar, atmosferdeki gazlarla etkileşime girerek parlak ışık izleri oluşturuyor.
Bu görüntüler halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılsa da gerçekte yıldızların yer değiştirmesi veya düşmesi söz konusu değil.
Leonid adı ise meteorların gökyüzünde Aslan (Leo) Takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünmesinden kaynaklanıyor.
LEONİD METEOR YAĞMURU KAÇ YILDA BİR OLUR?
Leonid meteor yağmuru her yıl kasım ayında gerçekleşiyor. Ancak bazı yıllarda meteor sayısında olağanüstü artışlar yaşanabiliyor.
Bu durum, Leonidlerin kaynağı olan Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yaklaşık 33 yıllık yörünge hareketiyle bağlantılı.
Geçmişte 1833, 1866 ve 1966 yıllarında çok yoğun Leonid meteor yağmurları gözlemlendi.
2026 yılı için ise benzer büyüklükte bir meteor fırtınası beklenmiyor.
2026 LEONİD METEOR YAĞMURU GÖZLEM TAKVİMİ
Meteor yağmuru: Leonid (Leonidler)
Etkinlik dönemi: 6-30 Kasım 2026
Öne çıkan zirve geceleri: 16-17 ve 17-18 Kasım
Tahmini yoğunluk anlarından biri: 18 Kasım, 02.45 (TSİ)
Türkiye'den görülecek mi?: Evet
En uygun gözlem aralığı: Gece yarısından gün doğumuna kadar
Tahmini meteor yoğunluğu: İdeal koşullarda saatte yaklaşık 15
Teleskop gerekli mi?: Hayır
Kaynağı: 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızı
Leonid meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin özellikle 16-18 Kasım gecelerinde bulutluluk durumunu takip etmeleri ve mümkün olduğunca karanlık bölgeleri tercih etmeleri gerekiyor.