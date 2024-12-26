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GündemLapa lapa yağıyor! Kar Marmara'ya giriş yaptı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı
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Lapa lapa yağıyor! Kar Marmara'ya giriş yaptı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı

Ve beklenen kar yağışı başlıyor. Cuma gününe dikkat! Yoğun kar Trakya'dan yurda giriş yapacak. Çok sayıda il günler öncesinden uyarı yapıldı. Kar fırtınası geliyor. Bu kez sadece doğu değil batı da lapa lapa kar yağışından etkilenecek. Hava sıcaklıkları eksilere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyardı. MGM tarafından yapılan yeni açıklamada İstanbul, Edirne ve Trakya dahil Marmara Bölgesi için uyarı yapıldı.

• 26 Aralık 2024 - 22:53 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2024 - 22:53 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa yağıyor Kar Marmaraya giriş yaptı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı

Ve beklenen kar yağışı yılbaşında önce geliyor. Lapa lapa yağacak. Günlerce yerde kalacak. Trakya'dan yurda giriş yapacak olan kar yağışı için uyarılar yapılmaya başladı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

2Lapa lapa yağıyor Kar Marmaraya giriş yaptı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6Lapa lapa yağıyor Kar Marmaraya giriş yaptı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı

Meteoroloji'den İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale için sarı kodlu uyarı yapıldı.

7YARIN KAR TRAKYA’DAN GİRİŞ YAPACAK

YARIN KAR TRAKYA’DAN GİRİŞ YAPACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, rüzgar Marmara’da kuzeydoğudan kuvvetli.

8Lapa lapa yağıyor Kar Marmaraya giriş yaptı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı

Bugün sıcaklıklar ortalamanın üzerinde yarın 4-5 derece azalacak. Yarın Trakya’da hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı var. Kar İstanbul’un batı kapısına kadar gelecek ama içeriye girmiyor. Ankara bugün akşam yağmurlu 11 C. Pazar karla karışık yağmurlu, Pazartesi 4 derece ve kar var. İzmir 16, Antalya kuvvetli yağmurlu 14C.”

9YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Şen, “Türkiye yeni yıla yağışsız girecek. Kar beklentisi olanlara üzülerek söylüyorum. 31 aralık ve 1 Ocak da tüm Türkiye’de yağış yok dolayısıyla kar da yok. Sıcaklıklar batıda ortalamanın üzerinde olacak. Anadolu’da buzlanma ve don olayı olacak” dedi.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir merkez hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Kırklareli çevreleri ile Edirne ve Çanakkale'nin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,yağmurlu yüksekleri karlakrışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

11EGE

EGE

Çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

12AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimi ile Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Adana'nın kuzey ve batısı ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ( Ordu hariç) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

18ANTALYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

ANTALYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahta devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki merkezin yer aldığı Beydağları zirvesinin de beyaza büründüğü görüldü.

19LAPA LAPA KAR ERKEN BAŞLADI

LAPA LAPA KAR ERKEN BAŞLADI

Denizli'nin doğa turizmiyle ünlü ve rakım olarak en yüksek ilçelerinden birisi olan Çameli'nde uzun zamandır beklenen kar yağışı yüzünü gösterdi. İlçede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar, özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yüksel kesimler ve kırsal mahallelerin yanı sıra ilçe merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

20KAR MARMARAYA GİRİŞ YAPTI

KAR MARMARA'YA GİRİŞ YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 2 dere ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.Olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan sisinde etkili olduğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

21ANTALYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

ANTALYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı karla kaplanan yollarda yaptığı çalışmalarla, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesini sağlıyor.Konyaaltı’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, kar yağışı sonrası kapanan yollar Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor. Feslikan Yaylası ve Saklıkent Kayak Merkezi başta olmak üzere, ulaşımın yoğun olduğu birçok bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kar yağışını görmek için yüksek kesimlere giden vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, yolları günün 24 saati açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

22SON DAKİKA KAR UYARISI

SON DAKİKA KAR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezi Erzurum ve çevresi için kar yağışı uyarısı yaptı.Yapılan meteorolojik uyarıda 26 Aralık 2024 saat 18:00 ile 28 Aralık 2024 saat 12:00 arasında kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel riskler ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı konusunda vatandaşların tedbirli olunması istendi.Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve çevresinde 26 Aralık 2024 Perşembe (Bugün) akşam saatlerinde beklenen aralıklı ve hafif kar yağışlarının 27 Aralık 2024 Cuma (Yarın) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve 28 Aralık 2024 Cumartesi öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenildiği belirtilerek, Beklenen kar yağışlarının özellikle güney ilçelerinde (Hınıs, Karayazı, Tekman, Karaçoban, Çat) zaman zaman yoğun şekilde olması beklenildiği ifade edildi.Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.