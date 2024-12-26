Lapa lapa yağıyor! Kar Marmara'ya giriş yaptı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı
Ve beklenen kar yağışı başlıyor. Cuma gününe dikkat! Yoğun kar Trakya'dan yurda giriş yapacak. Çok sayıda il günler öncesinden uyarı yapıldı. Kar fırtınası geliyor. Bu kez sadece doğu değil batı da lapa lapa kar yağışından etkilenecek. Hava sıcaklıkları eksilere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyardı. MGM tarafından yapılan yeni açıklamada İstanbul, Edirne ve Trakya dahil Marmara Bölgesi için uyarı yapıldı.
• 26 Aralık 2024 - 22:53 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2024 - 22:53 • Son Güncelleme: