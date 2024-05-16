Lapa lapa kar yağışının ardından Meteoroloji'den 3 uyarı birden geldi! Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak
İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kentte alarm verildi. Çok kuvvetli olacak. Meteoroloji kar yağışının ardından 3 uyarı birden yaparak illeri tek tek açıkladı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından MGM illeri saat vererek açıkladı. Kuvvetli yağış, kar erimesi ve toz taşınımına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları ve il il hava durumu...
• 16 Mayıs 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 16 Mayıs 2024 - 07:55 • Son Güncelleme: