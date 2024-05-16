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Gündem Lapa lapa kar yağışının ardından Meteoroloji'den 3 uyarı birden geldi! Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak
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Lapa lapa kar yağışının ardından Meteoroloji'den 3 uyarı birden geldi! Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kentte alarm verildi. Çok kuvvetli olacak. Meteoroloji kar yağışının ardından 3 uyarı birden yaparak illeri tek tek açıkladı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından MGM illeri saat vererek açıkladı. Kuvvetli yağış, kar erimesi ve toz taşınımına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.  İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları ve il il hava durumu...

• 16 Mayıs 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 16 Mayıs 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İller tek tek açıklanarak vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Mayıs ayı ile birlikte havaların ısınmasını bekleyenler yağan kar yağışı ile birlikte büyük şaşkınlık yaşadı. Hava sıcaklıkları düşerken hem doğuda hem de batıda kar yağışı görüldü.

2 BOLUDA KAR VAR

BOLU'DA KAR VAR!

Bolu’da mayıs ayının ortasında yağan karla Köroğlu Dağları beyaza büründü. Mayıs ayında çok nadir kar yağdığını hatırladığını ifade eden 85 yaşındaki Mehmet Dönmez, “Nisan ve mayıs aylarında kar yağdığını hatırlarım. Çok nadir, yağar bu aylarda” dedi. Bolu’da dün yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 köyün yaylası olan Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları’nda etkili olan kısa süreli kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede 5 santimetrelik bir kar kalınlığı oluştu.

3 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ, Mayıs ayının ortasında yağan karla beyaza büründü. Samsun'un önemli turizm yerlerinden biri olan Ladik Akdağ, Mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen Akdağ, görenlerin dikkatini çekti. Mayıs ayında yağan karla yüksek kesimleri beyaza bürünen Akdağ kartpostallık görüntüler oluştururken, ilçe sakinleri ise sürpriz kar yağışının kendilerini şaşırttığını söyledi.

4 MAYISTA KAR SÜRPRİZİ

MAYIS'TA KAR SÜRPRİZİ

Ardahan’da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

5 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Mayısta kar yağışı etkili oldu. Buna bereket mi diyelim ne diyelim. İnsanın kartopu oynayası geliyor" dedi. Ardahan’da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

6 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Türkiye’nin önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde de kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının tepesinde oluşan beyaz örtü, muhteşem görüntülere sahne oldu. Yağan kar nedeniyle yüksek kesimlerde de zirai don etkili oldu. Mayıs ayının ortasında yağan kar nedeniyle Bolulu vatandaşlar, kar yağışının bu ayda nadir olduğunu ifade etti. 85 yıllık yaşamında nadir olarak mayıs ayında kar yağdığını hatırladığını dile getiren Mehmet Dönmez, “85 yaşındayım. Seben ilçesindenim. Kar yağan dağlarda bizim yaylalarımız bulunuyor. Buralarda nisan ve mayıs aylarında kar yağdığını hatırlarım. Çok nadir, yağar bu aylarda. Kar yağmasını ormanlara kötü bir etkisi olmuyor. Kar yağışı sonrası don olmadığı sürece. Don olduğunda çam ağaçlarına bir şey olmaz da meyvelere oluyor. Mesela Seben ilçesinde hiç meyve bırakmadı bu sene olan zirai don. Seben’de meyve diye bir şey kalmadı” dedi. Mayıs ayında kar yağmasının normal olmadığını söyleyen Hakkı Gökdemir, “Normal değil tabii. İlginç kar yağması” diye konuştu.

7 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, hayvanlarını meraya çıkaran besicilere zor anlar yaşattı. İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Kışkılı köyünde de mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ziya Gezer isimli vatandaş, Adilcevaz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde mayıs ayında kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Kar yağışı bizi olumsuz yönde etkiledi. Koyunları karın üstünde otlatıyoruz. Saman yok, böyle durumda mağdur oluyoruz. Mayısta değil sanki ocak ayındayız” dedi.

8 MAYISTA LAPA LAPA KAR YAĞDI

MAYIS'TA LAPA LAPA KAR YAĞDI

Ardahan’da yaşanan sağanak ve dolu yağışı sonucunda kent beyaza büründü. Ardahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası kar manzarasını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

9 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.

10 HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri mayıs ayı olmasına rağmen beyaza büründü. Erzurum’un dünyaya ve Türkiye’ye açılan önemli kapılarından birisi olan 3 bin 125 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde kar eksik olmuyor. Birkaç gündür kent merkezinde etkili olan yağışlı hava, Palandöken’de kendini zaman zaman kar yağışı olarak gösteriyor. Dünden bu yana devam eden yoğun yağış, sezonu kapatan Palandöken Kayak Merkezi’nin üst kısımlarını karla kapattı.

11 DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzincan’da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Sivas - Erzincan karayolu Sakaltutan mevkii yağan doluyla birlikte kar gibi beyaz örtüyle kaplandı. Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

12 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu'nda seyreden minibüs, yolda kaldı. İçinde 6 kişi bulunan minibüs, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yoluna devam etti. Kentte dün gece yağan kar, yüksek kesimleri etkiledi. Kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler Grup Köy Yolu'nun belirli bölümleri ulaşıma kapandı. Muş kent merkezine gitmek üzere içindeki 6 kişiyle yola çıkan minibüs, yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp, minibüsün yoluna devam etmesini sağladı. Öte yandan, devam eden yağış sebebiyle Üçevler Grup Köy Yolu tamamen ulaşıma kapandı.

13 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Mayıs ayında birçok ilde kar ve dolu yağışı etkili olurken yağışların arsından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Vatandaşlar kar erimesine karşı uyarılırken toz taşınımı ve kuvvetli yağışın etkili olacağı duyuruldu.ç

14 Lapa lapa kar yağışının ardından Meteorolojiden 3 uyarı birden geldi Çok kuvvetli olacak, bu kez fena vuracak

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

15 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

16 TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 KAR ERİMESİ UYARISI :

KAR ERİMESİ UYARISI :

Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe günü beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

18 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güneyi ve batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı bulutlu, güneyi akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 20°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

19 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde, zamanla bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 29°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu UŞAK °C, 23°C Parçalı bulutlu

20 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor. ADANA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu HATAY °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, YOZGAT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 22°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı bulutlu

23 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra güneydoğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı KARS °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışı MALATYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

25 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu SİİRT °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu