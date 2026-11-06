Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı
Son dakika haberine kış kar yağışıyla yurtta etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç Ege ve İç Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI: SEL, HEYELAN VE BUZLANMA TEHLİKESİ!
Sabah saatlerinden itibaren Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Artvin'in kuzeyi ve Rize'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış tahmin edilirken, Batı Karadeniz'de de birçok il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapıldı.
Artvin'in kuzeyi ve Rize'de yağış miktarının metrekareye 50-100 kilogram arasında olması bekleniyor. 1100 metre rakım üzerindeki kesimlerde görülecek kar yağışının, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 600 metre üzerindeki yüksek kesimlere kadar inmesi ve yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar bırakması öngörülüyor.
Batı Karadeniz'de ise Zonguldak, Sinop ve Düzce'de metrekareye 21-50 kilogram kuvvetli yağış bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da yağışların yerel olarak metrekareye 50-75 kilogram arasında çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bölgenin iç ve yüksek kesimleri ile Karabük'ün yüksekleri ve Bolu'da yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kar kalınlığının yer yer 5-20 santimetreye ulaşabileceği bildirildi.
Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma, don ve tipi tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
9 KENT İÇİN KAR ALARMI
Yarın, "Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak" için kar ve sağanak uyarısı yapıldı.
17 KENT İÇİN SARI ALARM
"Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis" için de uyarı verildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 6°C, 13°CParçalı bulutlu
İSTANBUL 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 10°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 0°C, 8°CParçalı bulutlu
DENİZLİ 6°C, 14°CParçalı bulutlu
İZMİR 9°C, 17°CParçalı bulutlu
MUĞLA 5°C, 15°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 23°CParçalı bulutlu
BURDUR 3°C, 12°CParçalı bulutlu
HATAY 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde Niğde, sabah saatlerinden son Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 7°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA 5°C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
KARS 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
MALATYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 10°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı