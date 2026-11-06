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GündemLapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

06.11.2026 - 21:13Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Son dakika haberine kış kar yağışıyla yurtta etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Niğde ve Sivas çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç Ege ve İç Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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1Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI: SEL, HEYELAN VE BUZLANMA TEHLİKESİ!

Sabah saatlerinden itibaren Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Artvin'in kuzeyi ve Rize'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış tahmin edilirken, Batı Karadeniz'de de birçok il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapıldı.

2Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

Artvin'in kuzeyi ve Rize'de yağış miktarının metrekareye 50-100 kilogram arasında olması bekleniyor. 1100 metre rakım üzerindeki kesimlerde görülecek kar yağışının, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 600 metre üzerindeki yüksek kesimlere kadar inmesi ve yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar bırakması öngörülüyor.

3Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

Batı Karadeniz'de ise Zonguldak, Sinop ve Düzce'de metrekareye 21-50 kilogram kuvvetli yağış bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da yağışların yerel olarak metrekareye 50-75 kilogram arasında çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

4Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

Bölgenin iç ve yüksek kesimleri ile Karabük'ün yüksekleri ve Bolu'da yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kar kalınlığının yer yer 5-20 santimetreye ulaşabileceği bildirildi.

5Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma, don ve tipi tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

6Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

9 KENT İÇİN KAR ALARMI

Yarın, "Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak" için kar ve sağanak uyarısı yapıldı.

7Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

17 KENT İÇİN SARI ALARM

"Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis" için de uyarı verildi.

8Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

9Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

10Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 6°C, 13°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 10°CParçalı bulutlu

13Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 8°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 6°C, 14°CParçalı bulutlu

İZMİR 9°C, 17°CParçalı bulutlu

MUĞLA 5°C, 15°CParçalı bulutlu

14Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 23°CParçalı bulutlu

BURDUR 3°C, 12°CParçalı bulutlu

HATAY 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

15Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde Niğde, sabah saatlerinden son Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 7°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 5°C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

16Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

17Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

18Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

KARS 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

MALATYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

19Lapa lapa kar yağışı ve sağanaklar geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 26 ili sarı kodla uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 10°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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