Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Bilecik hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 6°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.