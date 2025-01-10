Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemLapa lapa kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Son dakika haberine göre kar yağışı İstanbul'a geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Zonguldak, Bartın, Düzce, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Balkanlar üzerinden gelecek olan kar Edirne’den yurda giriş yapacak. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar 10-12 derece düşecek. İstanbul için de kar tarihi verildi.

• 10 Ocak 2025 - 19:11 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2025 - 19:11 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4AKOM UYARDI: İSTANBUL’DA YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

AKOM UYARDI: İSTANBUL’DA YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hafta sonundan itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.
AKOM’un açıklamasında, “İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor. Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

5Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek” ifadelerine yer verildi.

6Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Haftalık tahmin ise, “11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece,

12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece,

13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece

14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece,

15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8 derece arasında değişecek, yağışlar hafif şekilde devam edecek” şeklinde açıklandı.

7Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

8İSTANBULA KAR GELİYOR

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, “Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından sıcaklıklarda düşüş yaşanacağına dikkat çeken Özdemir, "Cumartesi gününden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak çünkü rüzgarlar kuzeye dönecek. Karayel yıldız ve poyrazdan esecektir.

9Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Bununla birlikte kutup havası aşağı doğru gelecek. Hava hızlı bir şekilde soğuyacak ve bu sıcaklıkların arkasından yağış bekliyoruz. Çünkü çok yüksek sıcaklıklar var. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yüksek sıcaklıkların arkasından havanın soğuyarak, kara dönüştüğünü de biliyoruz.

10Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz, hafta sonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır" dedi.

11HAVA BİZİ ALDATMAMALI

'HAVA BİZİ ALDATMAMALI'

Özdemir, "Şu anda bahar havası var, hava sıcak, güneş kendini hissettiriyor. İnsanlar da açık havada oturmayı seviyorlar ama dikkatli olmak lazım. Hava bizi aldatmamalı, hastalık havası diyebiliriz. Kış ortasında bu hava olumsuz yönde etkileyebilir.

12Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Açık havanın olması ve yüksek basıncın etkisi beraberinde hava kirliliğini de getiriyor metropollerde. Şu anda rüzgar var ama rüzgar olmadığında muhakkak hava kirliliği hissedebiliriz. Buna da sağlık açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde, mevsim kış olduğu için radyasyon ısı kaybı fazla oluyor.

13Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Geceleri hava birdenbire soğumaya başlıyor. Don ve buzlanma olayının görülme olayı da fazla. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus da görülüyor. Karayollarında seyahat edenlerin bunlara çok dikkat etmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

14MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Bilecik hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 6°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya ve Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

16AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°CParçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 4°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 3°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KONYA -2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

18BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 2°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

20DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -1°CParçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, -9°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 2°CParçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

22Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu