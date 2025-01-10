Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji kuvvetli fırtına, sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Son dakika haberine göre kar yağışı İstanbul'a geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Zonguldak, Bartın, Düzce, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Balkanlar üzerinden gelecek olan kar Edirne’den yurda giriş yapacak. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar 10-12 derece düşecek. İstanbul için de kar tarihi verildi.
• 10 Ocak 2025 - 19:11 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2025 - 19:11 • Son Güncelleme: