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GündemLapa lapa kar yağışı, gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı illeri uyardı
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Lapa lapa kar yağışı, gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı illeri uyardı

Son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

• 06 Aralık 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
• 06 Aralık 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
1KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Yurt genelinde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

4RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°CÇok bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 14°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 16°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren merkez ve güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 13°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 10°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 20°CParçalı bulutlu

TOKAT 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°CParçalı bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerin pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 11°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 13°CParçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 12°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°CParçalı bulutlu