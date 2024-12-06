Lapa lapa kar yağışı, gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı illeri uyardı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ÇANAKKALE 10°C, 17°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 7°C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ 9°C, 16°CÇok bulutlu