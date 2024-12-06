Lapa lapa kar yağışı, gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı illeri uyardı
Son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
• 06 Aralık 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
• 06 Aralık 2024 - 20:15 • Son Güncelleme: