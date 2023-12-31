Lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarısı geldi. Sıcaklıklar düşecek. Yoğun kar yağışı pek çok kenti esir alacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni yılın son gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise İstanbul dahil birçok kentte, sağanak, kuvvetli sağanak ve kar yağışı görülecek. Yarın itibarıyla başlayacak olan yağışlar çarşamba günü birçok kentte yerini kar yağışına bırakacak.
• 31 Aralık 2023 - 15:05 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 15:05 • Son Güncelleme: