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GündemLapa lapa kar yağacak! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi
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Lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarısı geldi. Sıcaklıklar düşecek. Yoğun kar yağışı pek çok kenti esir alacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni yılın son gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise İstanbul dahil birçok kentte, sağanak, kuvvetli sağanak ve kar yağışı görülecek. Yarın itibarıyla başlayacak olan yağışlar çarşamba günü birçok kentte yerini kar yağışına bırakacak.

• 31 Aralık 2023 - 15:05 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 15:05 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji ve uzmanlar uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor..

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2MARMARA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor..

EDİRNE °C, 12°CParçalı yer yer çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 14°CParçalı bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 13°CParçalı yer yer çok bulutlu.

KOCAELİ °C, 17°CParçalı bulutlu.

3EGE

EGE

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı bulutlu.

DENİZLİ °C, 16°CParçalı bulutlu.

İZMİR °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı.

MANİSA °C, 14°CParçalı bulutlu.

4AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor..

ADANA °C, 20°CAz bulutlu.

ANTALYA °C, 20°CParçalı bulutlu.

HATAY °C, 16°CAz bulutlu.

MERSİN °C, 19°CParçalı bulutlu.

5İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor..

ANKARA °C, 10°CParçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı bulutlu.

KONYA °C, 12°CParçalı bulutlu.

YOZGAT °C, 9°CParçalı bulutlu.

6BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor..

BOLU °C, 13°CParçalı bulutlu.

DÜZCE °C, 17°CParçalı bulutlu.

KASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutlu.

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutlu.

7ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor..

AMASYA °C, 11°CParçalı bulutlu.

SAMSUN °C, 16°CParçalı bulutlu.

TOKAT °C, 12°CParçalı bulutlu.

TRABZON °C, 15°CParçalı bulutlu.

8DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor..

ERZURUM °C, 5°CParçalı bulutlu.

KARS °C, 6°CParçalı bulutlu.

MALATYA °C, 9°CParçalı bulutlu.

VAN °C, 7°CAz bulutlu.

9GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 10°CAz bulutlu ve açık.

GAZİANTEP °C, 14°CAz bulutlu ve açık.

MARDİN °C, 13°CAz bulutlu ve açık.

SİİRT °C, 10°CAz bulutlu ve açık.

10YENİ YILIN İLK GÜNLERİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

YENİ YILIN İLK GÜNLERİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak yılın son tahminini paylaştı. Şen, '2023 ün son gününde yurtta yağış yok sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Sabah ve gece Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis olacak.

11Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji ve uzmanlar uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi

Pazartesi Akdeniz bölgesinde, salı günü Marmara'da yağmur, çarşamba Doğu Anadolu kuzey ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar var.' dedi.

12Lapa lapa kar yağacak Meteoroloji ve uzmanlar uyardı, hava kar topluyor, beklenmedik şekilde yağacak, gün verildi