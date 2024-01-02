Lapa lapa yağacak! İstanbul'da kar alarmı verildi, sadece saatler kaldı! Yeni soğuk hava dalgası hızla yaklaşıyor
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarısı geldi. Sıcaklıklar düşecek. Yoğun kar yağışı pek çok kenti esir alacak .Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni yılın son gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise İstanbul dahil birçok kentte, sağanak, kuvvetli sağanak ve kar yağışı görülecek. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceği tarihi açıkladı. Şen, konuşmasında "Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir." dedi.
• 02 Ocak 2024 - 13:26 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2024 - 13:26 • Son Güncelleme: