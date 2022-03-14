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MagazinLady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu!
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• 14 Mart 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:

Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu!

En son House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) filmiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Lady Gaga, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday olduğu 27. 'Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ne baş döndürücü bir giriş yaparak ihtişamı ve cüretkarlığını ortaya koydu.

• 14 Mart 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:
1Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu
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House Of Gucci'deki Patrizia Reggiani rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen 35 yaşındaki şarkıcı, tören için giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.

2ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Kırmızı halıya damga vuran Gaga, bol göğüs dekoltesini zar zor saklayan altın kesimli bir elbise tercih etti.

3Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu

Siyah dantel kollara sahip Gaga, göbeğine kadar uzanan ve bir mücevher yağmuru ile süslenmiş elbisesiyle bol dekoltesini sergiledi.

4Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu

Saçını ayrıntılı bir topuz yapan Born This Way hit yapımcısı, ayrıntılı bir trenle yere düşmeden önce beline sarılan altın numarada inanılmaz vücudunu sergiledi.

5Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu

BAFTA'nın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Joanna Scanlan'a kaptıran Gaga, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri için daha inançlı görünüyordu.

6Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu

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Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu!

Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu!

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