• 14 Mart 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:
Lady Gaga seçtiği elbiseyle geceye damga vurdu!
En son House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) filmiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Lady Gaga, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday olduğu 27. 'Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ne baş döndürücü bir giriş yaparak ihtişamı ve cüretkarlığını ortaya koydu.
• 14 Mart 2022 - 16:28 • Son Güncelleme:
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House Of Gucci'deki Patrizia Reggiani rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen 35 yaşındaki şarkıcı, tören için giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.
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