KYK BURS VE KREDİSİ HANGİ AY YATMAYA BAŞLAYACAK? 2026-2027 KYK ilk burs ödemesi ne zaman yapılacak? Erken ödeme almak mümkün mü?
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak, 2026-2027 KYK ilk bursu hangi ay yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname işlemlerinin ardından ilk ödemenin hesaplara geçeceği tarihi araştırıyor. “KYK bursu ne zaman yatacak?”, “İlk KYK ödemesi kasım ayında mı yapılacak?”, “KYK bursu toplu mu yatacak?”, “Ekim ve kasım ödemeleri birlikte mi verilecek?”, “KYK bursunu erken almak mümkün mü?” soruları gündemde. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin son durum...
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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 6 Kasım 2026’da açıklandı. Burs veya kredi almaya hak kazanan yurt içindeki öğrenciler için taahhütname onay süreci ise 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Böylece öğrencilerin gözü artık ilk ödemenin yapılacağı tarihe çevrildi.
Peki 2026 KYK ilk burs ödemesi ne zaman yatacak, KYK bursu hangi ay başlıyor, ilk ödeme iki aylık mı olacak, öğrencilere ekim ayından itibaren ödeme yapılacak mı? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün ödeme sistemine göre ilk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor.
2026-2027 KYK İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 dönemi için ilk burs ve kredi ödemelerinin kesin tarihini henüz açıklamadı.
Ancak geçmiş yıllardaki takvim önemli bir ipucu veriyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilk defa burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu ödemelerde ekim ve kasım aylarına ait iki aylık tutar birlikte hesaplara yatırılmıştı.
2026 yılında da sonuçların 6 Kasım’da açıklanması ve taahhütname sürecinin 11 Kasım’da tamamlanması nedeniyle ilk ödemenin kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Ancak resmi ödeme tarihi GSB tarafından duyurulduğunda kesinleşecek.
KYK BURSU HANGİ AYDAN İTİBAREN YATIYOR?
KYK’nın resmi bilgilerine göre ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ödeme, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren yapılıyor.
Bu nedenle ödeme kasım ayında başlasa bile öğrenciler ekim ayına ait haklarını kaybetmiyor. İlk ödeme döneminde önceki aya ait tutar da toplu şekilde hesaba yatırılabiliyor.
KYK İLK ÖDEME TOPLU MU YATACAK?
İlk ödemenin toplu yapılması geçmiş yıllarda uygulanan bir yöntem. 2025 yılında ilk kez burs veya kredi alan öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme birlikte yapılmıştı.
2026-2027 dönemi için ilk ödemenin kaç aylık olacağına ilişkin ayrıca resmi bir ödeme takvimi açıklanmadı. Ancak KYK’nın ödemeleri ekim ayından başlattığı dikkate alındığında ilk ödeme tarihinde geriye dönük hak edişlerin de hesaba yansıtılması bekleniyor.
KYK BURSU ERKEN ALINABİLİR Mİ?
KYK burs veya öğrenim kredisini kişisel talep üzerine normal ödeme tarihinden önce alma imkânı bulunmuyor. Ödemeler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen merkezi takvim doğrultusunda yapılıyor.
İlk ödeme tarihi Bakanlık tarafından belirlendikten sonra öğrencilerin burs ve kredileri Ziraat Bankası hesaplarına aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin erken ödeme almak için ayrıca başvuru yapması veya ödeme gününü öne çekmesi mümkün değil.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YATIYOR?
İlk ödeme sürecinin ardından burs ve öğrenim kredileri düzenli ödeme takvimine geçiyor.
KYK’nın resmi açıklamasına göre aylık ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında yapılıyor.
Öğrenciler kendilerine ayrılan ödeme gününden itibaren burs veya kredi tutarını Ziraat Bankası hesaplarından kullanabiliyor.
KYK BURS ÖDEMESİ İÇİN TAAHHÜTNAME ŞART MI?
Evet. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor.
GSB, taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmayacağını açıkça belirtiyor. Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için 2026 yılı taahhütname onay süresi 11 Kasım’da sona erdi.
18 yaşından küçük öğrencilerde ise önce anne veya baba tarafından veli onayı verilmesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ PARASI NEREYE YATACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrenciler adına açılan Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.
İlk ödeme yapıldıktan sonra öğrenciler tutarı banka hesabı üzerinden kullanabiliyor. Sonraki aylarda da ödemeler belirlenen tarihlerde aynı hesaplara aktarılıyor.
2026 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılı için geçerli KYK burs ve kredi tutarları şu şekilde uygulanıyor:
Lisans öğrencileri: 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
Doktora öğrencileri: 12.000 TL
Bu tutarlar Ocak 2026’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştı.
Yeni burs ve kredi tutarlarının 2027 yılı için yeniden güncellenmesi bekleniyor.
KYK İLK ÖDEMESİ İÇİN GÖZLER GSB’DE
Taahhütname sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 KYK burs ve kredi ödemeleri için geri sayım başladı.
GSB’nin ilk ödeme takvimini duyurmasının ardından öğrencilerin hesaplarına geçecek tutar ve ödeme günleri de kesinleşecek. Mevcut uygulamaya göre ödemeler ekim ayından itibaren hesaplanıyor ve sonraki aylarda T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6-10’u arasında düzenli olarak yatırılıyor.