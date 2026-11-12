KYK BURS VE KREDİSİ HANGİ AY YATMAYA BAŞLAYACAK? 2026-2027 KYK ilk burs ödemesi ne zaman yapılacak? Erken ödeme almak mümkün mü?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 6 Kasım 2026’da açıklandı. Burs veya kredi almaya hak kazanan yurt içindeki öğrenciler için taahhütname onay süreci ise 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Böylece öğrencilerin gözü artık ilk ödemenin yapılacağı tarihe çevrildi.



Peki 2026 KYK ilk burs ödemesi ne zaman yatacak, KYK bursu hangi ay başlıyor, ilk ödeme iki aylık mı olacak, öğrencilere ekim ayından itibaren ödeme yapılacak mı? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün ödeme sistemine göre ilk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor.