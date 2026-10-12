KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu?
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? Başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi sonuç ekranının açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi başvurularının alınmaya başlamasının ardından gözler bu kez sonuç takvimine çevrildi. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu? İşte öğrencilerin merak ettiği son durum...
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2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlamasının ardından öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. Her yıl yüz binlerce öğrencinin başvurduğu burs ve kredi sürecinde değerlendirmeler, öğrencilerin beyanlarıyla birlikte ilgili kamu kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda yapılıyor.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeler gerçekleştirilecek ve burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak.
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hayır. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları henüz açıklanmadı.
Öğrenciler sonuçların ilan edilmesiyle birlikte burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sonuçların başvuruların sona ermesinden birkaç hafta sonra duyurulması bekleniyor.
Resmi açıklama geldiğinde sonuç tarihi netlik kazanacak.
KYK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
KYK BURSU MU, ÖĞRENİM KREDİSİ Mİ ÇIKTI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuç ekranında öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıkları belirtilecek.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler geri ödemesiz destekten yararlanacak. Öğrenim kredisi çıkan öğrenciler ise eğitim süreci boyunca ödeme alabilecek ancak mezuniyet sonrasında belirlenen şartlar çerçevesinde geri ödeme yapacak.
İLK KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından taahhüt işlemlerini tamamlayan öğrencilere ilk ödemeler toplu şekilde yatırılıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni dönemde de ilk ödemelerin sonuç sürecinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.
2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Mevcut uygulamaya göre;
Lisans öğrencilerine 4 bin TL,
Yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL,
Doktora öğrencilerine 12 bin TL
ödeme yapılıyor.
2027 yılında uygulanacak yeni tutarlar ise ilerleyen dönemde açıklanacak.
SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILACAK?
KYK burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin sonuçların ardından sistem üzerinden taahhüt onayı vermesi gerekiyor. Bu işlemin tamamlanmasının ardından ödeme süreci başlayacak.
GEÇEN YIL KYK SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANMIŞTI?
Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların ne kadar sürede açıklandığı oluyor. Önceki yıllarda başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlatılmış ve sonuçlar birkaç hafta içerisinde duyurulmuştu.
Bu nedenle 2026-2027 döneminde başvuru yapan öğrenciler de sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediyor.