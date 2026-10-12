KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu?

8



Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların ne kadar sürede açıklandığı oluyor. Önceki yıllarda başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlatılmış ve sonuçlar birkaç hafta içerisinde duyurulmuştu.



Bu nedenle 2026-2027 döneminde başvuru yapan öğrenciler de sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediyor.