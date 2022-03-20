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Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli kar yağışı ile ilgili flaş gelişme! Başta İstanbul olmak üzere onlarca kentte kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar havaların ısınacağı tarihi merak ediyordu. MGM haritalı duyurular yaparak yağış hakkında son dakika bilgileri paylaşıyor. Bahar bekleyenlere kötü haber geldi. Kar yağışı bitmedi. Kuvvetli yağış geri dönüyor. İstanbul ve diğer kentlerde yeni kar dalgası etkili olacak. Nisan ayında İstanbul karı yeniden görecek. Öte yandan bugün için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni rapor yayınlandı. İstanbul dahil 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi .Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

• 20 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
• 20 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından üç gündür etkisini gösteren kar yağışının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. İstanbul'da her yer beyazlara bürünürken, bugün güneşli bir hava etkili oluyor. Yurdun doğu bölgeleri için yoğun kar yağışının bir süre daha etkili olması beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

2Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

8Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

ÇANAKKALE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

10Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

A.KARAHİSAR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

12Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

ADANA °C, 13°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°CParçalı bulutlu

HATAY °C, 11°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

14Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

16Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

BOLU °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

18Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

RİZE °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

20Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

ERZURUM °C, -6°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -7°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°CÇok bulutlu

VAN °C, 1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

22Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

DİYARBAKIR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°CParçalı bulutlu

SİİRT °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

23NİSANDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

NİSAN'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi.

24Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli " Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

25Kuvvetli kar yağışı uyarısı Meteoroloji son dakika dururdu, geri dönüyor, nisanda yeniden...

Öte yandan Sürmeli Pazar ve pazartesi günü için kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ancak yağmurla birlikte olacağını için kar örtüsünün olmayacağını söyledi

26VALİ YENİ KARARI DUYURDU

VALİ YENİ KARARI DUYURDU

Üç gündür yağışların etkili olduğu İstanbul'da bugün yoğun kar yağışı beklenmiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verildiğini duyurdu.

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