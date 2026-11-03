Kütahya’nın yer altı hazinesi: 40’a yakın doğal taş çeşidi
Kütahya'nın zengin jeolojik yapısı, birbirinden farklı renk ve dokulardaki doğal taşlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 15 yıldır doğal taşlar üzerine çalışmalar yapan jeoloji mühendisi Damla Demir, kentin sahip olduğu doğal taş zenginliğini bilimsel çalışmalarla tanıtmayı, çocuklara ve gençlere sevdirmeyi, kadınların ise bu alanda üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyor.
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Kütahya Belediyesi Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi bünyesinde doğal taş işleme alanında çalışmalarını sürdüren jeoloji mühendisi Damla Demir, Kütahya'nın yer altı zenginliklerini tanıtmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaklaşık 15 yıldır doğal taşlarla ilgilendiğini belirten Demir, bu alana olan ilgisinin jeoloji mühendisliği eğitimi sırasında koleksiyon merakıyla başladığını söyledi. İlk dönemlerde doğal taşları koleksiyon amacıyla biriktirdiğini anlatan Demir, Kütahya Jeoloji Müzesi'nde kente ait doğal taşları görmesinin ve Tuncay Bey ile tanışmasının bu ilgisini daha da artırdığını ifade etti.
Demir, doğal taşlara yönelik çalışmalarının temelinde Kütahya'nın sahip olduğu zenginliği tanıtma ve bunu bilimsel bilgilerle destekleme hedefinin bulunduğunu belirterek, kentin jeolojik yapısı ve konumu itibarıyla Türkiye'nin önemli maden zenginliklerinden birine sahip olduğunu kaydetti. Kütahya'nın maden yatakları bakımından oldukça zengin bir şehir olduğunu vurgulayan Demir, kentte birbirinden farklı madenlerin yanı sıra yaklaşık 35-40 çeşit renk ve dokuda yarı değerli, hatta değerli doğal taşların bulunduğunu dile getirdi.Kütahya'nın özellikle opal taşıyla öne çıktığını belirten Demir, dünyada yalnızca birkaç noktada bulunan ateş opalinin de kentin dikkat çeken doğal zenginlikleri arasında yer aldığını söyledi.Kütahya'da farklı renk ve tonlara sahip opallerin bulunduğunu anlatan Demir, bu taşların gökkuşağını andıran görünümleri ve kendilerine özgü yapılarıyla etkileyici bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.
Doğal taşların yalnızca koleksiyon değeri taşıyan parçalar olmadığını, aynı zamanda kentin kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunabilecek önemli değerler olduğunu belirten Demir, öncelikli hedeflerinin Kütahyalı çocukların, gençlerin ve vatandaşların bu zenginliği tanıması olduğunu kaydetti.Doğal taşların renkleri, dokuları ve kristal yapılarıyla insanlarda farklı duygular uyandırdığını dile getiren Demir, bir jeoloji mühendisi olarak her bir taşa ayrı bir değer verdiğini söyledi.Bir taşın topraktan çıkarıldığı andan işlenerek takı veya aksesuara dönüşmesine kadar geçen sürecin kendisi için büyük anlam taşıdığını anlatan Demir, taşların kolye, bileklik ya da farklı aksesuarlar olarak insanların üzerinde taşındığını görmenin kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini belirtti.
Doğal taşların tanıtılması amacıyla merkezde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Demir, özellikle çocukların taşları yakından tanımasını, özelliklerini öğrenmesini ve bilimsel yönleriyle keşfetmesini amaçladıklarını söyledi.Kadınların da doğal taşlara ve takı tasarımına büyük ilgi gösterdiğini belirten Demir, evinde takı üretmek veya bu alanda çalışma yapmak isteyen kadınlara yönelik atölyeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.Bu çalışmaların yalnızca ürün ortaya çıkarmaya yönelik olmadığını vurgulayan Demir, katılımcıların doğal taşların bilimsel özelliklerini, işlenme tekniklerini ve sanat yönünü de öğrenmelerini istediklerini dile getirdi.Kadınların doğru bilgi ve tekniklerle üretim yapmasının ortaya çıkan ürünlerin niteliğini artıracağını ifade eden Demir, ilerleyen süreçte bu çalışmaların Kütahyalı kadınların ekonomik kalkınmasına ve aile bütçelerine katkı sunabileceğine inandığını söyledi.