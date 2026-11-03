Kütahya’nın yer altı hazinesi: 40’a yakın doğal taş çeşidi

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Doğal taşların yalnızca koleksiyon değeri taşıyan parçalar olmadığını, aynı zamanda kentin kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunabilecek önemli değerler olduğunu belirten Demir, öncelikli hedeflerinin Kütahyalı çocukların, gençlerin ve vatandaşların bu zenginliği tanıması olduğunu kaydetti.Doğal taşların renkleri, dokuları ve kristal yapılarıyla insanlarda farklı duygular uyandırdığını dile getiren Demir, bir jeoloji mühendisi olarak her bir taşa ayrı bir değer verdiğini söyledi.Bir taşın topraktan çıkarıldığı andan işlenerek takı veya aksesuara dönüşmesine kadar geçen sürecin kendisi için büyük anlam taşıdığını anlatan Demir, taşların kolye, bileklik ya da farklı aksesuarlar olarak insanların üzerinde taşındığını görmenin kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini belirtti.