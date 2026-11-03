Kuşlara yem oluyordu, şimdi köylüye servet kazandırıyor! Sarı altın dalında yok satıyor

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100 haneli köylerinde bu yıl her çeşit meyveden sattıklarını anlatan Ahmet İnce de "Köydeki arazilerin yarıdan fazlası hurma ağacı oldu. Çünkü diğer meyvelere oranla masrafı az. Satışı da kolay. Bu yıl kalitesi yüksek. Kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İnşallah üreticilerimiz emeğinin karşılığını bulur" şeklinde buluştu.