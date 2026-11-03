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Kuşlara yem oluyordu, şimdi köylüye servet kazandırıyor! Sarı altın dalında yok satıyor

03.11.2026 - 09:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya'nın bir köyünde 30 yıl öncesine kadar toplanmayıp kuşlara yem edilen cennet hurması, bugün üreticilerin en önemli geçim kaynağına dönüştü. “Sarı altın” olarak anılan meyvenin hasadı başladı. Dalında kilosu 20 TL'den alıcı bulan cennet hurması, hem taze hem de kurutulmuş olarak yoğun ilgi görüyor.

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1Kuşlara yem oluyordu, şimdi köylüye servet kazandırıyor! Sarı altın dalında yok satıyor

Amasya'da bir köyde 30 yıl önceye kadar kimsenin toplamayıp kuşlara yem ettiği cennet hurması meyvesi şimdilerde en önemli geçim kaynağı oldu.

2Kuşlara yem oluyordu, şimdi köylüye servet kazandırıyor! Sarı altın dalında yok satıyor

Amasya'nın Çiğdemlik köyünde ‘sarı altın' olarak bilinen cennet hurması hasadı başladı. Köyde yaklaşık bin500 dekarlık toplam arazinin yarıdan fazlasını kaplayan ağaçlarda yetişen meyvenin kilosu dalında 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

3Kuşlara yem oluyordu, şimdi köylüye servet kazandırıyor! Sarı altın dalında yok satıyor

Üreticilerin merdivenle tırmandığı yüksek ağaçların dallarından koparılan meyveler bahçelerden taşınıyor. Yaş olarak satılmasının yanı sıra soyulup iplere dizilerek katkı maddesi olmadan doğal ortamda kurutuluyor. Kurusu yaşından daha çok değer görüyor. Sonbahar meyvesi olarak pazarlarda ve manavlarda yerini almaya başlayan taze hurmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

4Kuşlara yem oluyordu, şimdi köylüye servet kazandırıyor! Sarı altın dalında yok satıyor

Köylerinde yaklaşık 100 yıl önce dikilen bir ağaçtan çoğaltılan cennet hurması meyvelerinin son 30 yıldır değer gördüğünü belirten Çiğdemlik köyü muhtarı Mustafa Kurt, "30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu. Hurma kurutma tesisi yapabilirsek geliri 3'e katlayabiliriz" dedi.

5Kuşlara yem oluyordu, şimdi köylüye servet kazandırıyor! Sarı altın dalında yok satıyor

Önceki yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle geçen yıl ağaçların meyve veremediğini hatırlatan Kurt, "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık. Bu yıl bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi" diye konuştu.

6Kuşlara yem oluyordu, şimdi köylüye servet kazandırıyor! Sarı altın dalında yok satıyor

100 haneli köylerinde bu yıl her çeşit meyveden sattıklarını anlatan Ahmet İnce de "Köydeki arazilerin yarıdan fazlası hurma ağacı oldu. Çünkü diğer meyvelere oranla masrafı az. Satışı da kolay. Bu yıl kalitesi yüksek. Kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İnşallah üreticilerimiz emeğinin karşılığını bulur" şeklinde buluştu.

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