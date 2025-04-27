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Kuş cennetinde vahşet! Kuşlara yapıştırıcıyla ‘ölüm tuzağı’ kurulmuş

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcileri, bazı kuşların ağaç dallarına yapıştırıcıyla kurulan tuzaklara yakalandığını fark etti. Yoğun çabalarla kuşları kurtaran gözlemciler, bazı kuşların ise yapışıp öldüğünü gördü. Fotoğraf ve video çekerek kuşları izleyen gözlemcilerden Emin Yoğurtçuoğlu, 'Kuş avlamak için ağaç dallarına çok güçlü yapıştırıcılar sürmüşler. Bazılarını telef olmuş halde bulduk. İkisini kurtarabildik. Bu bir vahşettir' dedi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 27 Nisan 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 27 Nisan 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
1Kuş cennetinde vahşet Kuşlara yapıştırıcıyla ‘ölüm tuzağı’ kurulmuş

Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından olan, koruma altındaki Milleyha Kuş Cenneti'nde dün bir grup kuş gözlemcisi, rutin gözlem yürüyüşüne çıktı.

2Kuş cennetinde vahşet Kuşlara yapıştırıcıyla ‘ölüm tuzağı’ kurulmuş

Fotoğraf ve video çekerek kuşları izleyen gözlemcilerden Emin Yoğurtçuoğlu, bir ağaç dalında çırpınan kuşları fark etti.

3Kuş cennetinde vahşet Kuşlara yapıştırıcıyla ‘ölüm tuzağı’ kurulmuş

Yoğurtçuoğlu ve arkadaşları, ağacın dalına sürülen yapıştırıcıya ayaklarıyla yakalanan saz kamışçını ile serçenin kurtulma çabasını görünce yardım etti.

4Kuş cennetinde vahşet Kuşlara yapıştırıcıyla ‘ölüm tuzağı’ kurulmuş

Dalı kıran Emin Yoğurtçuoğlu yaklaşık 2 saat süren titiz bir çalışmayla kuşları yapıştırıcıdan kurtarıp, doğal yaşamına saldı.

5BU, ZALİMLİKTİR

'BU, ZALİMLİKTİR'

Başka kuşların da ağaç dallarında yapışıp öldüğünü saptadıklarını belirten Yoğurtçuoğlu, "Kuş avlamak için ağaç dallarına çok güçlü yapıştırıcılar sürmüşler.

6Kuş cennetinde vahşet Kuşlara yapıştırıcıyla ‘ölüm tuzağı’ kurulmuş

Bazılarını telef olmuş halde bulduk. İkisini kurtarabildik. Bu bir vahşettir. Saz kamışçını, Afrika'dan ülkemize gelen bir kuş.

7Kuş cennetinde vahşet Kuşlara yapıştırıcıyla ‘ölüm tuzağı’ kurulmuş

Daldan kurtardık ama vücudunun her yeri yapıştırıcıya maruz kalmış. Böyle bir şeye izin verilmemeli. Kuşlar 30 derece güneşte eziyet çekerek ölümü bekliyor. Bu, zalimliktir" dedi.