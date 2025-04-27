Kuş cennetinde vahşet! Kuşlara yapıştırıcıyla ‘ölüm tuzağı’ kurulmuş
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcileri, bazı kuşların ağaç dallarına yapıştırıcıyla kurulan tuzaklara yakalandığını fark etti. Yoğun çabalarla kuşları kurtaran gözlemciler, bazı kuşların ise yapışıp öldüğünü gördü. Fotoğraf ve video çekerek kuşları izleyen gözlemcilerden Emin Yoğurtçuoğlu, 'Kuş avlamak için ağaç dallarına çok güçlü yapıştırıcılar sürmüşler. Bazılarını telef olmuş halde bulduk. İkisini kurtarabildik. Bu bir vahşettir' dedi.
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 27 Nisan 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 27 Nisan 2025 - 11:00 • Son Güncelleme: