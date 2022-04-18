Kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Kolesterolü anında düşürüyor, kan basıncını dengeliyor, felç ve yüksek tansiyon için şifa! En fazla iki tatlı kaşığı...

Arkadaşlarımız ile birlikte faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bizim hedef kitlemiz sahadaki her üreticimiz ile temas kurabilmek. Bunun içinde tüm ekip arkadaşlarımız 16 ilçe ve merkezde yetki alanları içerisinde gereken çalışmaları yapıyorlar. Partner olarak baktığımız zaman burada bazen büyükşehir belediyesine bazen kalkınma ajansına ve bazen bakanlık seviyesinde sunmuş olduğumuz projelerde de Kayseri’ye ciddi anlamda finans desteğini sağlamış olduk. Ben bu desteğin sağlanmasında sizler aracılığıyla Kayseri’deki yetkililerimize hem büyükşehir belediyemize hem de bakanlığımıza bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz bunları bir taraftan yapıyoruz. Yaptıklarımızda başarıya ulaşınca da daha fazla destek alıyoruz. Dolayısıyla üreticilerimizin vermiş olduğumuz bu tohumlara gözü gibi bakacaklarından eminiz. İnşallah sezonda iyi geçecek ve bizim tahmin ettiğimizin daha da üstündeki bir verimi elde edeceğiz. Hem Kayseri ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız. Hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. İnşallah diğer tohumluklarımızı dağıtımıyla da sezonu kapatacağız. Bundan sonra sahada vermiş olduğumuz ürünlerin takibini yapacağız" ifadelerini kullandı.