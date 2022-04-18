Kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Kolesterolü anında düşürüyor, kan basıncını dengeliyor, felç ve yüksek tansiyon için şifa! En fazla iki tatlı kaşığı...
Sağlığa sağlık katıyor. Kuru öksürük için şifa. Kolesterol düşürücü etkisi bulunuyor. Serotonin seviyesini anında yükseltiyor. Bu nedenle stres ve depresyona karşı da olumlu etkisi bunuyor. Yüzyıllardır alternatif tıpta gribal enfeksiyonlarda tercih edilen doğal bitkilerden biri de aspir çayı. Sağlıklı olan bu bitki salata ve yemeklerde de kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda metabolizmayı hızlandırdığı için obezite tedavisinde kullanıldığına dikkat çekiliyor. Peki aspir çiçeğinin faydaları nelerdir? Aspir çiçeği çayı nasıl yapılır?
Papatyagiller ailesine ait olan aspir çiçeğinin anavatanı Arabistan Yarımadası. Ancak ülkemizde de üretimi yapılıyor. Özellikle Kayseri aspir merkezi oldu.
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yapılan desteklemeler ile birlikte kentin ülkede en önemli aspir üretim merkezlerden biri olduğunu söyledi.Açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin Kayseri Türkiye’de ki en önemli aspir üretim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Yapılan desteklemeler ile kentte ürün çeşitliğinin de artacağını kaydeden Şahin, "Bu sene tohumlar tarlaya inmeden Kayseri Türkiye’de ki hem aspir ekiliş alanı itibariyle hem de aspir üretiminde ilk sıraya yerleşecek. Geçen sene 3. Sıradaydık, bu senede ilk sıraya geleceğiz. Aspir dünyadaki en önemli yağlık bitkilerden bir tanesidir.
Bu tarihten gelen Güney Amerika’da ki çıkan kaynaklardan elde edilen bilgilerden özellikle Amerika kıtasının keşfinden sonra dünyaya yayılan ve yağ konusunda da yüzde 25’lik bir yağ içeren aspirin oleik asit oranının yüksek olduğu çeşitleri de var. Bizim yapmaya çalıştığımız; Türkiye’deki en önemli üretim merkezlerinden biri olan Kayseri’de Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu ‘biz bize yeteriz’ ve ‘ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız’ sözleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık.
Çok da iyi bir yere vardık. Üreticilerimiz bu işten çok mutlu oldular. Sadece bu sene üreteceğimiz ve belediyemiz ile dağıttığımız aspirle yaklaşık 350 bin adet 5 litrelik pet şişede aspir yağı üretmiş olduk. Bu yaklaşık bin 750 tonluk bir yağa eşdeğer. Elbette biz bu ülkedeki ihtiyaçların belirlenmesinde ve yağ stokları ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını bakanımız açıklıyor. Biz bununla ilgili tüm kamu kurumlarımızla tekelden bu işlerin bir sıkıntı olmadan idare edildiğini anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Şahin, "Biz Kayseri’de yazlık buğday dağıtımını teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü kışlık buğdaylarımız zaten ekildi ama kalacak bir boşluk yerleri bizim doldurmamız lazım. Bununla ilgili bir proje yaptık. Bu projede yine proje ortağımız büyükşehir belediyesiydi ve bize destek verdiler. Onu yaptık ve arkasından aspiri getirdik. Şimdi yem bitkisi var. Beraberinde gelecek olan kuru fasulye üretimimiz olacak hatta çörek otu ile ilgili bu sene Kayseri’de de bir demo çalışması yapacağız. İnşallah Kayseri ürün çeşitliliğini artıracak. Ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sırada ekonomik anlamda çok ciddi katkılar sağlayabileceğimiz ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz. İnşallah iklimin gidişatı, geçirmiş olduğumuz kış ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde baharın gelişiyle yağmurlarda başlıyor bunların hepsi bize bereketi getirecek. Bu dönemden sonrasında da üreticilerimiz sahada olacak.
Arkadaşlarımız ile birlikte faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bizim hedef kitlemiz sahadaki her üreticimiz ile temas kurabilmek. Bunun içinde tüm ekip arkadaşlarımız 16 ilçe ve merkezde yetki alanları içerisinde gereken çalışmaları yapıyorlar. Partner olarak baktığımız zaman burada bazen büyükşehir belediyesine bazen kalkınma ajansına ve bazen bakanlık seviyesinde sunmuş olduğumuz projelerde de Kayseri’ye ciddi anlamda finans desteğini sağlamış olduk. Ben bu desteğin sağlanmasında sizler aracılığıyla Kayseri’deki yetkililerimize hem büyükşehir belediyemize hem de bakanlığımıza bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz bunları bir taraftan yapıyoruz. Yaptıklarımızda başarıya ulaşınca da daha fazla destek alıyoruz. Dolayısıyla üreticilerimizin vermiş olduğumuz bu tohumlara gözü gibi bakacaklarından eminiz. İnşallah sezonda iyi geçecek ve bizim tahmin ettiğimizin daha da üstündeki bir verimi elde edeceğiz. Hem Kayseri ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız. Hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. İnşallah diğer tohumluklarımızı dağıtımıyla da sezonu kapatacağız. Bundan sonra sahada vermiş olduğumuz ürünlerin takibini yapacağız" ifadelerini kullandı.
ASPİRİN BİLİNMEYEN FAYDALARI
- Omega-3 yağ asidi gibi etkili olan aspir çiçeğinin yağı bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle alerjik reaksiyonları önler. Vücutta serbest radikal hücrelerinin artmasının önüne geçer. Hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.
Serotonin seviyesi iş temposundan, sağlıksız beslenmede ve düzensiz spor sırasında düşer. Bu da vücudun enerjisini düşürerek stres ve depresyona sebep olur. Ancak aspir çiçeği serotonin seviyesini yükseltmekte oldukça etkilidir.
Aspir yağı kötü kolesterol seviyesini düşürerek damarların tıkanmasını önler. Böylece kalp hastalıklarını engellemiş olur. Ayrıca kan basıncını dengelediğinden felç ve yüksek tansiyon rahatsızlıklarının yaşanma olasılığını azaltır.
Yapılan araştırmalarda kabızlık sorununu çözen aspir çiçeği sindirimi yenileyerek diğer hastalıkların önüne geçer. Midenin fonksiyonlarını düzenleyerek bulantı ve kusma durumlarını engeller. Bir litre suyun içerisine yarım gram aspir yağı damlatıp dolapta bekletin. Sindirim sorunları yaşayan biriyseniz yemeklerden sonra bir bardak tüketiniz.
Kurutulan aspir çiçeğinden elde edilen çay kuru öksürüğü önlerken akciğerlerinde iltihap kapmasının önüne geçer. Vücut ısısını düzenleyerek, komplikasyonları önler. bir avuç kurutulmuş aspir çiçeğini bir bardak sıcak suya ekleyin. İki dakika bekledikten sonra süzüp tatlansın diye içene limon ya da bal ekleyip tüketebilirsiniz.
Aspir yağı nasıl kullanılır?
Diyetisyen Kübra Öztürk aspir yağı kullanımının günlük 1-2 tatlı kaşığını aşmaması gerektiğinin altını çizerek konuyla ilgili şunları söyledi;"Aspir yağının faydası ile zararı arasındaki ayırımında kullanılan doz çok önemlidir. Alerjik reaksiyonlar, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşmesi, ishal gibi yan etkilerin oluşmaması için günlük tüketimi 1-2 tatlı kaşığını geçmemelidir. Eğer aspir yağını faydasını görmek istiyorsanız mutlaka bir diyet ve egzersiz programına destek olarak kullanmanız gerekmektedir."