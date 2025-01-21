Kurtuluş Savaşı’nda bahçelerine defnedilen 3 şehidin mezarını 103 yıldır koruyorlar

Çünkü biz onunla beraber yatardık. Benim bildiğim kadarıyla, aşağı yukarı 1 asırdan fazladır bu şehitler burada yatmaktadır. Babaannem, ‘Şu avluda, şunlar durduğu sürece sizi her şeyden korur, tehlikeden muhafaza eder. Bunlara iyi bak’ derdi. Tek sözü de budur. Ben de 70 senedir, burada doğdum, hala buradayım, bu şehitlerin bakımı da üzerimdedir. Elimden gelen özeni göstermekteyim” diye konuştu.