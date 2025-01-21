Kurtuluş Savaşı’nda bahçelerine defnedilen 3 şehidin mezarını 103 yıldır koruyorlar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurtuluş Savaşı sırasında şehit olan ve bir evin bahçesine defnedilen 3 askerin mezarı, 103 yıldır ev sahipleri tarafından korunuyor. Şehit mezarlarının bekçilik görevini babaannesinden devralan Nedim Mazlum (70), oğlu Tuncay Mazlum (48) ile birlikte her gün şehitler için dua ederek hayatlarına devam ediyor.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
• 21 Ocak 2025 - 16:50 • Son Güncelleme:
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
• 21 Ocak 2025 - 16:50 • Son Güncelleme: