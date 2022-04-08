Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır 18'inci ölüm yıl dönümünde unutulmadı
'Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıl dönümünde gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, 18 yıl önce senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Çakır'ın ölümünden sonra gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu. Dizinin ana karakteri, ölümünün 18'inci yılında Twitter'da sevenleri tarafından anılıyor. Kaynarca da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hayranlarına teşekkür etti.
Türk televizyon tarihe damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisi konuşulmaya devam ediyor. 2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizinin başrollerinde birbirinden ünlü isimler yer almıştı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakteri geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ
Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43'üncü bölümde vurulmuş ve 45'inci bölümde öldüğü ilan edilmişti.
Can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştı.
GAZETELERE VEFAT İLANI VERİLDİ
Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendi. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştı. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu.
Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anmaya devam ediyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve Twitter'da Süleyman Çakır trend listesinde ilk sırada yerini aldı. İşte Süleyman Çakır anısına yapılan paylaşımlardan bazıları:
"Kaderimizi yazan da çizen de bu. Süleyman Çakır aramızdan ayrılalı 18 sene oldu, hey gidi Çakır", "Yiğidin namı büyük ömrü kısa olurmuş. Ölümünün 18'inci sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz", "İstanbul'un sefiri merhum Süleyman Çakır'ı ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum"
KAYNARCA'DAN PAYLAŞIM
Canlandırdığı karakterin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Oktay Kaynarca ise 'Süleyman Çakırın 18'inci ölüm yıldönümünde unutmayan, unutturmayan sevenlerine baş sağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.
SÜLEYMAN ÇAKIR’IN ÇOCUKLUĞU
Çakır, küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır.
Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapse düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır.
Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.