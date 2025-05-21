Kurbanlıkta 3 belirti varsa uzak durun! Kurban pazarında belli oluyor

Dikkat edilmesi gerekenler

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Bostancı, şu bilgileri verdi:"Hayvanların mutlaka kulak küpesinin olması gerekiyor. Peki bu neden önemli? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'TarımCebimde' uygulaması var. Bu uygulamada hayvanın kulak küpe numarasını girdiğimizde hayvanın yaşı, doğum tarihi, ırkı, cinsi, geçmişte yapılan tüm aşılarını görebiliyoruz. Büyükbaşlarda 2, küçükbaşlarda 1 yaşından küçük olmayan hayvanları seçmemiz gerekiyor. Hayvanın genel sağlık durumunun iyi olması gerekiyor. Burun akıntısı, salya akıntısı, gözyaşı akıntısı olmaması gerekiyor. Gebe olmamalı, yeni doğum yapmış hayvan olmamalı, aşırı zayıf olmaması gerekiyor. Tüyleri mat ve karışık olmamalı, canlı olmalı. Bakışları daha düzgün olmalı. Genel durumunda herhangi bir bozukluk olmamalı. Aşırı duyarlı ya da duyarsız olmaması gerekiyor. Uzuvlarında eksiklik olmamalı. Hayvan seçimi konusunda gerekirse bir veteriner hekimden yardım alınmalı"