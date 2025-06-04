Kurban Bayramı'nda İstanbul’da gezilecek en güzel yerler! Tatilde doğayla iç içe olabileceğiniz rotalar, hem ekonomik hem yakın...

Bayram tatili yaklaştıkça içimizi tatlı bir heyecan kaplar. Sevdiklerimizle geçireceğimiz o özel günler, aynı zamanda biraz nefes almak, rutin hayatın dışına çıkmak ve yeni yerler keşfetmek için de güzel bir fırsattır. Özellikle İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız, bu birkaç günlük kaçamak adeta bir yenilenme anlamına gelir.