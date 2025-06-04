Kurban Bayramı'nda İstanbul’da gezilecek en güzel yerler! Tatilde doğayla iç içe olabileceğiniz rotalar, hem ekonomik hem yakın...
Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bayram tatilleri, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek için en güzel fırsatlardan biri. Özellikle uzun bayram tatillerinde insanlar ya memleketlerine gidiyor ya da kısa bir kaçamakla doğayla iç içe olabilecekleri huzurlu rotalar arıyor. İstanbul'da yaşayanlar içinse hem şehir içinde keşfedilecek hem de birkaç saatlik mesafeyle ulaşılabilecek pek çok alternatif bulunuyor. İşte bayramda gezilebilecek doğal, tarihi ve huzur dolu yerleri keşfetmek isteyenler için detaylı bir rehber.
• 04 Haziran 2025 - 19:55 • Son Güncelleme:
• 04 Haziran 2025 - 19:55 • Son Güncelleme: