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Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Hz. İbrahim'e oğlu İsmail'i kurban etmesi emri ile gelen ve kesmeyen bıçakla sonuçlanan olay sonrası İslam dünyasında Kurban bayramı kutlanmaya başlanır. 2025 Kurban bayramı 6 Haziran günü başlar ve 9 Haziran'a kadar sürer. Sevdiklerinin bayramını mesajlarla kutlamak isteyenler ise araştırmalara başladı. Dijital dünyada bir kurban bayramı mesajı bile mutluluk kaynağı olabilir. İşte resimli ayetli dualı kurban bayramı mesajları

• 05 Haziran 2025 - 10:17 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 10:17 • Son Güncelleme:
1Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Kurban bayramı İslam alemi için birlik ve dayanışmanın adıdır. Bu duyguları pekiştirmek için vatandaşlar bayram mesajlarıyla sevdiklerinin gönülünü alır. Bu yüzden, içten dileklerle süslenmiş bayram tebrikleri, mesafeleri anlamlı bir köprüye dönüştürüyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve duygusal Kurban Bayramı mesajlarını sizler için derledik...

2KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2025

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2025



Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın. İyi bayramlar...

Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere... En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim.

3Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları



Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Küslerin barıştığı bu bayramda mutluluk hep sizinle olsun. İyi bayramlar.

4Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları



Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

5Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları



Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

6Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları



Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

7Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları



Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

8Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları



Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

9Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları



Kurban Bayramı’nız mübarek olsun, sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi, kalplerimizi yumuşatsın, ruhlarımızı huzurla doldursun. Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve bereket dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Allah, dualarınızı kabul etsin, kurbanlarınızı makbul eylesin. Bayramınız mübarek olsun!

10Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Bu özel bayram gününde, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kurban Bayramı’nın getirdiği barış, sevgi ve huzur tüm ailenizle birlikte evinize dolsun. Birlik ve beraberlik içinde, sağlık ve mutlulukla dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun!

11Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Kurban Bayramı’nın kutsallığı ve anlamı, kalplerimizi aydınlatsın. Bu mübarek günün sevincini sevdiklerinizle paylaşarak, dostluk ve kardeşliğin en güzel örneklerini yaşamanızı dilerim. Her adımınızda Allah’ın rahmeti ve bereketi sizinle olsun. Bayramınız mübarek olsun!

12Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Kurban Bayramı’nızda, Allah’ın sonsuz merhameti ve lütfu üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bu özel günlerde, kalpleriniz sevgiyle dolsun, eviniz huzurla şenlensin. Tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle, hayırlı bayramlar dilerim. Bayramınız kutlu olsun!

13Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Bu bayramda, sevginin ve kardeşliğin gücüyle bütün kalplerin birleşmesini temenni ederim. Kurban Bayramı’nın anlamını ve ruhunu en derin şekilde hissederek, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Allah, dualarınızı kabul etsin, kurbanlarınızı makbul kılsın. Bayramınız mübarek olsun!

14Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Kurban Bayramı’nın manevi hazzını ve coşkusunu en derin hislerle yaşamanız dileğiyle. Bu mübarek gün, kalbinize huzur, evinize bereket getirsin. Sevdiklerinizle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle. Bayramınız kutlu olsun!

15Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Kurban Bayramı’nın getirdiği bereket, huzur ve barış tüm yaşamınıza yayılsın. Bu özel günde, Allah’ın rahmeti ve merhameti üzerinizde olsun. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz her anın, mutluluk ve sevgiyle dolu olmasını dilerim. Bayramınız mübarek olsun!

16Kurban bayramına özel mesajlar 2025: Resimli anlamlı yeni ayetli bayram mesajları

Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biridir. Bu mübarek günde, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Kurbanlarınızın kabul olması, dualarınızın kabul görmesi dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun!