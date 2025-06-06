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GündemKurban Bayramı heyecanı tüm yurdu sardı! İşte Türkiye'de şehirlere göre bayram gelenekleri
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Kurban Bayramı heyecanı tüm yurdu sardı! İşte Türkiye'de şehirlere göre bayram gelenekleri

Kurban Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde Kurban Bayramı zamanlarında yaşatılan birçok ilginç, köklü ve yerel gelenek bulunuyor. Bazı iller Kurban Bayramı'nı tulum eşliğinde selamlıyor, bazıları da bayram günü mezarlıkta şeker dağıtıyor. İşte Türkiye'deki illere göre dikkat çekici bayram gelenekleri

• 06 Haziran 2025 - 19:02 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2025 - 19:02 • Son Güncelleme:
1Kurban Bayramı heyecanı tüm yurdu sardı İşte Türkiyede şehirlere göre bayram gelenekleri

Türkiye'de her il Kurban Bayramı'nı farklı geleneklerle karşılıyor. Birçok ilde gelenekler, yöresel yemekler yaşatılmaya devam ediyor. Özellikle köylerde geleneksel lezzetler ikram edilirken, toplu bayramlaşmalar devam ediyor. İşte Türkiye'deki illere göre ilginç bayram gelenekleri...

2Şanlıurfa: Bayram sabunu geleneği

Şanlıurfa: Bayram sabunu geleneği

Bayramdan günler önce özel kokulu sabunlar hazırlanır. Misafirlere ikram edilir ya da çocuklara hediye edilir. Eve gelen kişi bu sabunla yıkanırsa uğur getirdiğine inanılır.

3Gaziantep: Sabahlıktan dolma, günlük şıklığı

Gaziantep: Sabahlıktan dolma, günlük şıklığı

Bayram sabahı herkes sabahlıkla kahvaltı yapar ama öğlene kadar süslenmek zorunlu gibi görülür. Her evde mutlaka dolma olur, komşular arası dolma lezzeti yarışı yaşanır.

4Konya: Şeker toplama maratonu

Konya: Şeker toplama maratonu

Ramazan Bayramı'nda çocuklar gruplar halinde mahalleyi dolaşır. "Bayramınız mübarek olsun, şeker verin!" diyerek çok sayıda evi gezip torbalarını doldururlar. Konya'da bu gelenek hâlâ güçlü şekilde yaşatılır.

5Artvin: Toplu bayramlaşma törenleri

Artvin: Toplu bayramlaşma törenleri

Bayram sabahı camiden sonra tüm mahalle halkı meydanda toplanır, topluca bayramlaşılır. Kimse birbirini atlamasın diye isimli yoklama yapan yerler bile vardır!

6Rize: Bayramda tulum ve horon

Rize: Bayramda tulum ve horon

Bayram sabahı köy meydanlarında tulum çalınır, herkes horona durur. Özellikle Kurban Bayramı'nda sabah namazı sonrası gelenekseldir.

7Mardin: Mezarlık ziyaretinde dağıtılan şeker

Mardin: Mezarlık ziyaretinde dağıtılan şeker

Bayram sabahı önce mezarlığa gidilir. Ziyaret edilen mezar başında dua edilirken lokum ve şeker dağıtılır, orada bulunanlara da ikram edilir.

8Yozgat: El öptürme sırası ve tatlı dağıtımı

Yozgat: El öptürme sırası ve tatlı dağıtımı

Aile büyükleri evin en yaşlısından başlayarak el öptürme sırası yapar. El öpen her çocuğa para, tatlı veya küçük hediyeler verilir.

9Balıkesir (Edremit): Güre Güre Güre

Balıkesir (Edremit): Güre Güre Güre!

Bayram sabahı sokakta dolaşan çocuklar yüksek sesle "Güre Güre Güre!" diyerek bahşiş veya şeker toplarlar. Bu ifade "Bayram geldi, hediye verin" anlamındadır.

10Hatay: Bayram çöreği

Hatay: Bayram çöreği

Her bayram öncesi mahalle fırınlarında özel baharatlı bayram çörekleri yapılır. Çörekler camiye ya da misafirlere götürülür, hatırası güçlüdür.

11Aydın: Bayram tatlısı kuyruklu

Aydın: Bayram tatlısı "kuyruklu"

Ramazan Bayramı'nda özellikle yapılan "kuyruklu" adlı özel bir hamur tatlısı vardır. Tüm aile bir araya gelip topluca hazırlar.

12Erzurum: Toplu bayramlaşma

Erzurum: Toplu bayramlaşma

Bayram namazından sonra mahallede yaşayan herkes sokakta ya da cami önünde toplu bayramlaşır. Kapı çalmak gerekmez, tanıyan tanımayan herkes bayramlaşır. (Kaynak: Akşam Gazetesi)