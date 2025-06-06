Kurban Bayramı heyecanı tüm yurdu sardı! İşte Türkiye'de şehirlere göre bayram gelenekleri
Kurban Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde Kurban Bayramı zamanlarında yaşatılan birçok ilginç, köklü ve yerel gelenek bulunuyor. Bazı iller Kurban Bayramı'nı tulum eşliğinde selamlıyor, bazıları da bayram günü mezarlıkta şeker dağıtıyor. İşte Türkiye'deki illere göre dikkat çekici bayram gelenekleri…
• 06 Haziran 2025 - 19:02 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2025 - 19:02 • Son Güncelleme: