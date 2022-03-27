Kuntz hakkında olay yaratan sözler! 'Yahu bırak rakamları ukalalık yapma...'

Ay Yıldızlı futbol takımımız Avrupa’nın futbol ekollerinden birini evinde deviremeyip Katar’a veda ettiği için başlamadı Stefan Kuntz koordinatlı “hocasavar salvosu”. Ortada bir “hedef” varsa o da sayın Kuntz’sa, sebebi biz değiliz; Stephan Kuntz’un ta kendisi…Kendi etti kendi buldu. Daha doğrusu “kumar oynadı” kaybetti. İşin ilginç tarafı, ona bu kumarı oynattıran ne bizim baskımızdı ne de elindeki kadronun zorlaması. Nereden çıktı 3-4-3?..