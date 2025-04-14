"Küçük Ölüdeniz" Uçmakdere, doğa ve ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor

- "Ziyaretçiler, burada yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluşuyor"





İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine Uçmakdere Mahallesi'nin kentin turizmi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Karaküçük, "Tarım ve sanayiden sonra turizmle de öne çıkan bir kentiz. Her mevsim farklı güzellikler sunan Tekirdağ’da, kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için Uçmakdere ideal bir rota. Ziyaretçiler, burada yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluşuyor, ATV turlarıyla doğayı keşfediyor." diye konuştu.