Kredi çekecek herkes için geçerli! Kredi faiz oranları değişti! Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...
Kredi çekmeyi düşünen, kredi çekmek isteyip faiz oranlarını araştıran herkesi yakından ilgilendiriyor. Kredi faiz oranları değişti ve bankalar duyurdu. Nakit para ihtiyacı olan, ev ya da araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar şu anda faiz oranları yüksek seyretse de, kredi çekmek için kendilerine en uygun geri ödeme seçeneklerini ve faiz oranlarını sunan bankaları araştırıyor. Düşük faizli ve uzun vadeli en iyi seçeneği bulan kişiler bankaya başvurarak kredi çekebiliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Akbank ve diğer bankalar kredi faiz oranlarını duyurdu. İşte güncel kredi faiz oranları...
Kredi çekmeyi düşünenler için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm bankalar faiz oranlarını ve tekliflerini resmi siteleri üzerinden açıklıyor. Vatandaşlar kendilerine en uygun seçenekleri araştırıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 2,49
Taşıt kredisi: 1,89
Konut kredisi: 2,00
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,99
Taşıt kredisi: 1,92
Ev kredisi: 1,98
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,29
İhtiyaç Kredisi: 1,91
Konut Kredisi: 1,29
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1,94
Taşıt kredisi: 1,61
Konut kredisi: 1,36
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,71
Taşıt kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,20
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,95
Taşıt kredisi: 1,89
Konut kredisi: 1,95
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.88
Konut kredisi: 1,92
Taşıt kredisi: 1,79
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,18
Taşıt kredisi: 1,99
Konut kredisi: 2,38
DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,66
Taşıt kredisi: 2,19
Konut kredisi: 1,51
Not: Vade veya çekilecek miktara göre bazı bankaların faiz oranları değişiklik gösterebilir.
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