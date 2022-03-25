Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST 2.176-0.03EURO16.340.10USD14.840.16ALTIN936.100.37
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    EkonomiKredi çekecek herkes için geçerli! Kredi faiz oranları değişti! Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...
    HaberlerEkonomi Haberleri Kredi çekecek herkes için geçerli! Kredi faiz oranları değişti! Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...
    ABONE OL

    Kredi çekecek herkes için geçerli! Kredi faiz oranları değişti! Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...

    Kredi çekmeyi düşünen, kredi çekmek isteyip faiz oranlarını araştıran herkesi yakından ilgilendiriyor. Kredi faiz oranları değişti ve bankalar duyurdu. Nakit para ihtiyacı olan, ev ya da araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar şu anda faiz oranları yüksek seyretse de, kredi çekmek için kendilerine en uygun geri ödeme seçeneklerini ve faiz oranlarını sunan bankaları araştırıyor. Düşük faizli ve uzun vadeli en iyi seçeneği bulan kişiler bankaya başvurarak kredi çekebiliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Akbank ve diğer bankalar kredi faiz oranlarını duyurdu. İşte güncel kredi faiz oranları...

    • 25 Mart 2022 - 16:59 • Son Güncelleme:
    • 25 Mart 2022 - 16:59 • Son Güncelleme:
    1Kredi çekecek herkes için geçerli Kredi faiz oranları değişti Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...

    Kredi çekmeyi düşünenler için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm bankalar faiz oranlarını ve tekliflerini resmi siteleri üzerinden açıklıyor. Vatandaşlar kendilerine en uygun seçenekleri araştırıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

    2YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

    YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 2,49

    Taşıt kredisi: 1,89

    Konut kredisi: 2,00

    3GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

    GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,99

    Taşıt kredisi: 1,92

    Ev kredisi: 1,98

    4VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 1,29

    İhtiyaç Kredisi: 1,91

    Konut Kredisi: 1,29

    5ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1,94

    Taşıt kredisi: 1,61

    Konut kredisi: 1,36

    6HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,71

    Taşıt kredisi: 1,59

    Konut kredisi: 1,20

    7İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,95

    Taşıt kredisi: 1,89

    Konut kredisi: 1,95

    8AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.88

    Konut kredisi: 1,92

    Taşıt kredisi: 1,79

    9TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

    TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 2,18

    Taşıt kredisi: 1,99

    Konut kredisi: 2,38

    10DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 2,66

    Taşıt kredisi: 2,19

    Konut kredisi: 1,51

    11Kredi çekecek herkes için geçerli Kredi faiz oranları değişti Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...

    Not: Vade veya çekilecek miktara göre bazı bankaların faiz oranları değişiklik gösterebilir.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Kredi çekecek herkes için geçerli! Kredi faiz oranları değişti! Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...

    Kredi çekecek herkes için geçerli! Kredi faiz oranları değişti! Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...

    Kuzey Kore'den 'Canavar füze' şovu! Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

    Kuzey Kore'den 'Canavar füze' şovu! Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

    Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması! Meteoroloji tarih vererek duyurdu! Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

    Son dakika kar yağışı ve yağmur açıklaması! Meteoroloji tarih vererek duyurdu! Kuvvetli geliyor, çok sayıda ilde...

    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var

    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var