Kredi çekecek herkes için geçerli! Kredi faiz oranları değişti! Bankalar peş peşe duyurdu, şu anda...

Kredi çekmeyi düşünenler için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm bankalar faiz oranlarını ve tekliflerini resmi siteleri üzerinden açıklıyor. Vatandaşlar kendilerine en uygun seçenekleri araştırıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...