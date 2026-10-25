KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI 2026 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarını erişime açtı: Cevaplar nereden sorgulanır?

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KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı mı?

Evet. ÖSYM, 25 Ekim 2026 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü yayımladı.



KPSS Ortaöğretim sorularının tamamı ne zaman erişime açıldı?

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren erişebilecek şekilde bilgilendirildi.



KPSS Ortaöğretim soru kitapçığına erişim ne zaman sona erecek?

ÖSYM'nin duyurusuna göre soru kitapçığının tamamını görüntüleme süreci 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.



KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı nereden görüntülenir?

Cevap anahtarının kamuoyuna açılan bölümü ÖSYM'nin duyurusundan, soruların tamamı ise sınava başvuran adaylar tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilir.



KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.