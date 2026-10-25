KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI 2026 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarını erişime açtı: Cevaplar nereden sorgulanır?
2026 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı mı? sorusu yanıt buldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı. Sınava katılan adaylar, soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı nasıl görüntülenir, cevap anahtarı nereden kontrol edilir? İşte ÖSYM'nin yayımladığı duyuru ve erişim tarihleri…
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2026 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı mı, ÖSYM cevap anahtarını erişime açtı mı? 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü yayımladı. Sınava katılan adaylar, soruların tamamını belirlenen süre içerisinde görüntüleyebilecek. Peki, KPSS soru kitapçığı nasıl görüntülenir, cevap anahtarına erişim ne zaman sona erecek?
KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
ÖSYM, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü 25 Ekim 2026 tarihinde erişime açtı. Böylece sınava katılan adaylar, sınavda yöneltilen soruları ve doğru cevapları inceleme fırsatı buldu.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına aynı gün saat 13.15'ten itibaren erişebilecek. Bunun için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran adaylar, soru kitapçığının tamamını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavın temel soru kitapçığına erişmesi gerekiyor.
2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme işlemi 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra soruların tamamına erişim imkânı, ÖSYM'nin belirlediği görüntüleme süresi kapsamında sona erecek.
KPSS CEVAP ANAHTARI YÜZDE KAÇI YAYIMLANDI?
ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü kamuoyunun erişimine açtı. Sınava başvuran adaylar ise soruların tamamını belirtilen süre içerisinde kendi aday hesaplarından görüntüleyebilecek.
ÖSYM, sınav sorularının telif haklarının kuruma ait olduğunu da hatırlattı. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıyor. Kurumun yazılı izni olmadan soruların çoğaltılması, dağıtılması ve yayımlanması mümkün değil.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını açıklandığında ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol edebilecek. Kesin puanlar ise ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı mı?
Evet. ÖSYM, 25 Ekim 2026 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü yayımladı.
KPSS Ortaöğretim sorularının tamamı ne zaman erişime açıldı?
Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren erişebilecek şekilde bilgilendirildi.
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığına erişim ne zaman sona erecek?
ÖSYM'nin duyurusuna göre soru kitapçığının tamamını görüntüleme süreci 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı nereden görüntülenir?
Cevap anahtarının kamuoyuna açılan bölümü ÖSYM'nin duyurusundan, soruların tamamı ise sınava başvuran adaylar tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilir.
KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.