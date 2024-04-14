Kozmetik ve makyajda fazla ürün kullanımı cilt bariyerini 18 yaşında yok ediyor

CİLT ÜRÜNLERİ DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI

Ya da tam tersi akne benzeri sorunlarda da karşımıza çıkabiliyor. Bu sefer onu toparlamak, bizim onu düzeltmemiz daha çok zaman alıyor ve hasta da daha çok zaman ve para harcamak zorunda kalıyor. En ufak bir sivilce sorunu olan da örneğin, doktora gitmeden, piyasadan, internetten, konu komşu tavsiyesiyle kontrolsüz bir şekilde ürün kullanabiliyor. Bizim önerimiz şu; eğer sivilceniz, akneniz varsa da kendi başınıza bir ürün almak ya da sipariş etmek yerine, mutlaka bir dermatoloğa başvurun. Dermatolog zaten aknenin şiddetine göre uygun bir ürünü reçete edecektir" ifadelerini kullandı.