Kozmetik ve makyajda fazla ürün kullanımı cilt bariyerini 18 yaşında yok ediyor
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sosyal medyanın da etkisiyle son zamanlarda çılgınlık haline dönüşen çok fazla sayıda kozmetik ve makyaj malzemesi kullanımının, 40 yaş civarı başlaması gereken cilt bariyeri sorunlarını, 18'li yaşlara kadar düşürdüğünü söyledi. Cilt bariyerinin çökmesi ise egzamadan aşırı akneye, tedavisi daha uzun sürecek ve daha çok masrafa yol açacak tablolara yol açıyor.
Özlem YURTÇU KARABULUT, Güven USTA / İstanbul, (DHA)
• 14 Nisan 2024 - 11:41 • Son Güncelleme:
Özlem YURTÇU KARABULUT, Güven USTA / İstanbul, (DHA)
• 14 Nisan 2024 - 11:41 • Son Güncelleme: