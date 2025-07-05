Köy usulü üretti KTÜ onayladı: Zonguldak'tan Almanya'ya kilo kilo satıyor

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İlçenin kestanesi ile ünlü olan Alparslan Köyünde ikamet eden Ahmet Kapucu, "Yöremiz kestanesi ile ünlü bir köydür. Kestane ağaçları aynı zamanda da kestane balı üretimi için bulunmaz bir nimettir. Ben yıllar evvel bu işe amatörce başladım uzun aşamalardan geçerek ve uzun araştırmalarda bulunarak mesleğimi geliştirip profesyonel hale getirdim. Her derde deva olan kestane balı en iyi bizim bu bölgede elde ediliyor. Kestane balının aroması, kalitesi ve sağlık alanında da birçok hastalığa iyi geliyor bu tıbben de kanıtlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde Zonguldak Kestane Balı Türkiye’nin en kaliteli kestane balı olarak belirlenmiştir."



Tamamen doğal yollardan imal etmiş olduğum ürünümü Kastamonu Üniversitesine analiz için gönderdim yakında olumlu sonuç alacağımı ümit ediyorum. Yurtiçinde talepler oldukça yüksek ancak Almanya’da bir firma ile görüşüyoruz irtibat haindeyiz ben resmi olarak ilgili yerlere müracaatlarımı gerçekleştirdim evraklarımı tamamlar tamamlamaz köyümün ve bölgemin kestane balını Avrupa’ya pazarlayacağım hem ülkeme katma değer sağlayacağım hem de köyümü ve Zonguldak’ımızın tanıtımına destek vermiş olacağım" diye konuştu.