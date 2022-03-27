Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı!

Kourtney Kardashian ve Travis Barker ilişkilerini gözler önünde yaşamayı seviyor. Kah bir köşede öpüşürken kah yatakta yatarken kah kumsalda yakın temasta yakalanıyorlar ve kimseyi de umursamıyorlar. İkili son olarak seks orucuna girdiklerini de açık açık anlatmıştı.