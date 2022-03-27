• 27 Mart 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:
Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı!
Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Barker cinsel hayatlarını tamamen değiştiren 'seks orucu'na girdiklerini itiraf etmişti. Kourtney Kardashian açıklamalarından sonra nişanlısıyla tatile gidip yatak odasından paylaşıp yapınca takipçileri de dalga geçmeyi ihmal etmedi.
• 27 Mart 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:
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Kourtney Kardashian ve Travis Barker ilişkilerini gözler önünde yaşamayı seviyor. Kah bir köşede öpüşürken kah yatakta yatarken kah kumsalda yakın temasta yakalanıyorlar ve kimseyi de umursamıyorlar. İkili son olarak seks orucuna girdiklerini de açık açık anlatmıştı.
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