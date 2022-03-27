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MagazinKourtney Kardashian yatak odasından paylaştı!
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• 27 Mart 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:

Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı!

Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Barker cinsel hayatlarını tamamen değiştiren 'seks orucu'na girdiklerini itiraf etmişti. Kourtney Kardashian açıklamalarından sonra nişanlısıyla tatile gidip yatak odasından paylaşıp yapınca takipçileri de dalga geçmeyi ihmal etmedi.

• 27 Mart 2022 - 16:21 • Son Güncelleme:
1Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı
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Kourtney Kardashian ve Travis Barker ilişkilerini gözler önünde yaşamayı seviyor. Kah bir köşede öpüşürken kah yatakta yatarken kah kumsalda yakın temasta yakalanıyorlar ve kimseyi de umursamıyorlar. İkili son olarak seks orucuna girdiklerini de açık açık anlatmıştı.

2Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı

Kourtney Kardashian geçtiğimiz haftalarda Travis Barker ile seks orucuna girdiklerini ve cinsel hayatlarında devrim yaptığını anlattı. Bu açıklamalar unutulmadan çift birlikte yine romantik bir tatile çıktı.

3Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı

Kourtney Kardashian bu tatilde yatak odasından iç çamaşırla bir halini paylaşınca takipçileri hemen yorumlara "Seks orucun bitti mi?" soruları yağdırdı.

4Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı

Ünlü yıldızın iç çamaşırlı pozuna binlerce beğeni de geldi.

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Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı!

Kourtney Kardashian yatak odasından paylaştı!

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