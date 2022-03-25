Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi! Ebola ile aynı ama...

İngiltere’de bu türden bir keneye daha önce rastlanmadığı da gelen bilgiler arasında. Ülkede bu yeni Vaka öncesinde sadece 2012 ve 2014 yıllarında KKKA vakaları görülmüş. Bu vakalarla ilgili olarak da insandan insana bulaşma durumu raporlanmamış.