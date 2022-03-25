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Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi! Ebola ile aynı ama...

Koronavirüs bitmeden yeni bir salgın daha patladı! Çok tehlikeli, belirtileri ebola ile aynı, Kovid-19 belirtileri ile karışabileceği için çok dikkatli olunması gerektiği konusunda art arda uyarılar geldi. Ani oluşan şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, eklem ağrısı, karın ağrısı ve şiddetli kusma bunların başında geliyor. İngiltere’den gelen yeni haber ise gözlerin bir kez daha ölümcül virüslere çevrilmesine neden oldu. Ülkede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü kaynaklı yeni bir vaka görüldüğü açıklandı.

• 25 Mart 2022 - 15:33 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2022 - 15:33 • Son Güncelleme:
1Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumunun yaptığı açıklamaya göre virüse Orta Asya’dan İngiltere’ye seyahat eden bir kadında rastlandı. Yetkililer vakanın henüz toplum sağlığı açısından risk oluşturmadığını ancak dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

2Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi adı verilen hastalık büyükbaş hayvanların üzerinde yaşayan kenelerin insanları ısırması yoluyla bulaşıyor. Oldukça tehlikeli ve öldürücü bir Virüs olan KKKA virüsü Elola’ya benzetiliyor.

3Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

Türkiye de bu virüse ve yarattığı hastalığa yabancı değil. Ülkemizde de çeşitli dönemlerde bu virüs yüzünden hastalığı kapanlar hatta hayatını kaybedenler oluyor.

4İNGİLTEREDE NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ

İNGİLTERE'DE NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ

Virüsün pandemiye sebep olmadığı ancak dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak var olduğu biliniyor. Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya ülkeleri bu yerlerin başında geliyor.

5Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

Virüsü taşıdığı tespit edilen kadının Cambridge Üniversitesi hastanesinde teşhis aldığı açıklandı ve hali hazırda Londra’da bulunan bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

6Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

Viroloji uzmanı Dr. Susan Hopkins “Bu hastalığın insandan insana bulaşma riski düşük olduğu için bir salgından söz etmek zor. Ancak hastalığın endemik halde var olduğu ülkelerden taşındığını ve ne tür tehditler taşıdığını herkesin bilmesi gerekiyor” dedi.

7HANGİ ÜLKELERDE VAR

HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Hopkins “Vakaya teşhis konmadan önce temasta bulunduğu kişileri tespit etmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz.” açıklamasını yaparken KKKA ile ilgili bilgilerin ellerinde bulunduğunu ve prosedürlerin harfiyen yerine getirildiğini ifade etti.

8Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

Kadın hastanın şu anda hastanede bir izolasyon odasında tutulduğu bilgisi verilirken hastanenin de bu tür virüsler için gereken tedaviyi vermek konusunda uzmanlaşmış olduğu ve gerekli donanımın mevcut olduğu açıklandı.

9Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

Hastalığın özellikle Hyalomma adı verilen bir kene türü tarafından bulaştırıldığına dikkat çekilirken bu türün Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da görüldüğü açıklandı. Yaz aylarında artan bu keneler bir insanı ısırdıktan sonra kişi hemen tedavi altına alınmazsa 3 gün içinde ölüm gerçekleşiyor.

10Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

İngiltere’de bu türden bir keneye daha önce rastlanmadığı da gelen bilgiler arasında. Ülkede bu yeni Vaka öncesinde sadece 2012 ve 2014 yıllarında KKKA vakaları görülmüş. Bu vakalarla ilgili olarak da insandan insana bulaşma durumu raporlanmamış.

11EBOLAYA BENZİYOR, COVİDLE KARIŞTIRILIYOR

EBOLA'YA BENZİYOR, COVİD'LE KARIŞTIRILIYOR

Hastalığın semptomları Ebola’ya çok benziyor. Ani oluşan şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, eklem ağrısı, karın ağrısı ve şiddetli kusma bunların başında geliyor. Ağır vakalarda bu semptomlara davranış değişiklikleri ve algı bozuklukları da eşlik ediyor.

12Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

Öte yandan uzmanlar bu hastalığın belirtilerinin Covid-19 belirtileri ile karışabileceği için çok dikkatli olunması gerektiği konusunda herkesi uyarıyor.

13Koronavirüs bitmeden ölümcül yeni bir virüs tespit edildi Ebola ile aynı ama...

Koronavirüs salgını döneminde yüksek ateş olunca hemen Covid-19’dan şüpheleniyoruz ama doktorlar özellikle kırsal bölgelerde yaşayanları KKKA ihtimali için uyarıyor. (Hürriyet)

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