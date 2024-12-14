Konya'nın yaşayan insan hazinesi, keçeye mistik dokunuşlarla yeniden boyut kazandırıyor
Konya'da 48 yıldır semazenlik yapan ve 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan keçe ustası Celalettin Berberoğlu (57), keçenin klasik ve modern boyunun yanı sıra mistik boyutu olduğunu söyledi. Berberoğlu, "Arapçada 'suf', yün demek. 'Suf-i' de yünden elbise giyenler anlamına geliyor. Yüzyıllardır sufilerin keçeyle ve yünle bir ilişkileri olmuş. Semazenlerin başına taktığına 'sikke' denir. Yünün, keçe ve sikke olana kadar geçirdiği aşamayla, insanın kamil olana kadar geçirdiği aşamalar arasında muazzam bir benzerlik vardır" dedi.
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
• 14 Aralık 2024 - 12:10 • Son Güncelleme:
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
• 14 Aralık 2024 - 12:10 • Son Güncelleme: