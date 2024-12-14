Konya'nın yaşayan insan hazinesi, keçeye mistik dokunuşlarla yeniden boyut kazandırıyor

'KEÇE BENİM YAŞAM BİÇİMİM OLDU'

Keçeden sikke, şal, tablo gibi hediyelik eşyalar yapıp, satan Celalettin Berberoğlu, şunları söyledi: "Keçe, benim baba-dede mesleğim. Bizim genetiğimizde var. Uzun yıllardır, keçe yapıyorum; ama keçe ekonomik olarak bir dönem Türkiye'de bitti. O aralar ekonomik olarak bittiği için kısa süreli başka işler yapıp, tekrar keçeye döndük. Yünün içinde, keçenin içinde doğdum diyebilirim. Keçeciler için de dükkanımız vardı. Komşularımız ve biz hep beraber hamama giderdik, keçe yapardık. Keçe benim bir işim olmadı, bir yaşam biçimim oldu. Semazenliğe 9 yaşında başladım, o yıldan beri de hala devam ediyorum. Tasavvufla ilgili bir kitap yazdım. Pek çok ülke dolaştım. Orada deneyimlerimi, hatıralarımı toplayan da bir kitap yazdım."